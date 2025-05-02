Gazze'de İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de İnsani Kriz Derinleşiyor

BM sözcüsü, İsrail'in yardımları engellemesiyle Gazze'de gıda ve su sıkıntısının kritik seviyeye ulaştığını belirtti.

02.05.2025 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) Gazze'de görev yapan sözcüsü Olga Cherevko, İsrail'in 2 aydır tüm insani yardım ve tıbbi malzemelerin girişlerini engellemesiyle bölgede gıda stoklarının çoğunlukla tükendiğini ve suya erişimin imkansız hale geldiğini bildirdi.

Cherevko, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de yaşanan acımasız gerçekliğe dikkati çeken Cherevko, karar vericilerin kanlı çocukların, kopmuş uzuvların ve yas tutan ebeveynlerin görüntülerini aylardır sessizce izlediğini söyledi.

Olga Cherevko, "Yaklaşık 18 aydır süren kanlı savaşın ardından Gazze harabeye dönmüş durumda. Sokaklar molozlarla dolu ve oynayan çocukların sesleri patlamaların uğultusuyla kesiliyor." dedi.

İsrail'in 2 ay önce Gazze'ye insani yardım ve diğer malzemelerin girişlerini engellemek için sınırları kapattığını, bunun da en kötü senaryo için geri sayımı tetiklediğini vurgulayan Cherevko, "Gıda stokları çoğunlukla tükendi, suya erişim imkansız hale geliyor ve hastaneler kan ünitelerinin tükendiğini bildiriyor. Toplu kayıplar gelmeye devam ediyor. Gazze'de 1,5 aydan kısa bir sürede 420 binden fazla insan bir kez daha kaçmak zorunda kaldı. Bunların birçoğu sadece sırtlarında giysilerle, yol boyunca vurularak, aşırı kalabalık barınaklara ulaştı. İnsanların güvenlik aradığı çadırlar ve diğer tesisler bombalanıyor." diye konuştu.

"Gazze'deki dehşet, dünya izlerken yaşanmaya devam ediyor"

Cherevko, Gazze'deki dehşetin dünya izlerken yaşanmaya devam ettiğinin altını çizerek, bu kötü tablonun ihtiyaç duyulan malzemelerin olması halinde tersine çevrilebileceğini, geçişlerin yeniden açılması halinde yardım dağıtımına hazır olduklarını belirtti.

Uluslararası toplumun önünde iki seçenek olduğuna işaret eden Cherevko, bunların Gazze'nin boğulduğu ve aç bırakıldığı korkunç görüntüleri izlemeye devam etmek ya da bu acımasız ablukayı kıracak kararlar almak için cesaretli ve ahlaklı adımlar atmak olduğunu vurguladı.

Sözcü Cherevko, insanların Gazze'de sürekli yaşanan öldürülmeler karşısında duyarsızlaşmasından endişe ettiğini dile getirerek, "Öldürülen veya yaralanan insanların sayısı ölçülen bir başka gerçeküstü gerçeklik haline geldi. 5, 10 veya 20 yıl sonra çocuklarımıza ve torunlarımıza bakıp bu dehşeti neden durduramadığımızı onlara açıklayamayacağımızdan endişeleniyorum. Bunun sona ermesi için daha ne kadar kan dökülmesi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Sağlık, Güncel, İsrail, Dünya, Sözcü, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:10:45. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.