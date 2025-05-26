Gazze'de Insani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
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Gazze'de Insani Kriz Derinleşiyor

26.05.2025 14:51
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Filistinli yetkililer, ABD ile Hamas arasında yeni ateşkes planı önerildiğini bildirdi.

(ANKARA) - İsrail basınına konuşan Filistinli bir yetkili, Amerika Birleşik Devletleri ile Hamas arasındaki gizli görüşmelere aracılık eden Filistin asıllı Amerikalı iş insanı Bishara Babhah'ın yeni ateşkes planını taraflara sunduğunu bildirdi. Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında günün ilk saatlerinden bu yana en az 50 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA ise Gazze'deki sığınaklarının güvenlik arayan yerinden edilmiş insanlarla dolup taştığını belirterek, "Gazze'de güvenli bir yer yok" mesajını paylaştı.

Gazze'ye ilişkin ateşkes görüşmelerinde perde arkasındaki diplomaside sessiz ama etkili bir figür olarak görülen Bishara Bahbah, İsrail mesyasına göre ateşkesin sağlanması ve Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını içeren yeni bir planı taraflara iletti. ABD merkezli Sky News'in Arapça servisi de haftasonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "gelecek günlerde Gazze Şeridi'nde ateşkesi duyurmasının beklendiğini" ismini gizli tuttuğu kaynaklarına dayandırarak bildirmişti.

İsrail saldırılarını artırdı, Gazze'de insanı kriz derinleşiyor...

İsrail son haftalarda Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırdı. İsrail Ordusu şu anda Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 40'ını ele geçirmiş durumda ve gelecek iki ay içinde bu oranı yüzde 75'e çıkarmayı hedeflediğini açıkça belirtti. Hamas'a göre İsrail, Gazze Şeridi'nin yüzde 77'sini kontrol ediyor.

Yerel sağlık yetkililerinin Katar merkezli El Cezire'ye aktardığı bilgilere göre, İsrail Ordusu'nun günün erken saatlerinden itibaren gerçeklştirdiği saldırılarda en az 50 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail'i Fahmi El-Carcavi Okulu'na düzenlediği bombalı saldırıda ise hayatını kaybedenlerin sayısı 25'ten 30'a yükseldi.

Dün Cibaliye bölgesine yönelik bir saldırıda, gazeteci Hassan Majdi Abu Warda ile bazı aile üyeleri evlerine isabet eden bir hava saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Hamas yönetimindeki Gazze Medya Ofisi, Abu Warda'nın ölümüyle birlikte Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 220'ye yükseldiğini duyurdu.

Nuseyrat'ta düzenlenen başka bir hava saldırısında ise sivil acil durum hizmetlerinde görevli üst düzey yetkili Aşraf Ebu Nar ve eşi evlerinde öldürüldü.

Han Yunus'ta bir ailenin trajedisi: Doktor anne işteyken 9 çocuğu öldürüldü

Han Yunus'ta görev yapan bir doktorun çalıştığı sırada evini hedef alan, İsrail'in önceki gün düzenlediği bir hava saldırısında aynı aileden dokuz çocuk öldü. Gazze Medya Ofisi, enkaz altında kalan iki çocuk da dahil hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 7 aylıktan 12 yaşına kadar değiştiğini belirtti. Hayatını kaybeden çocukların isimleri Sidar, Lukman, Sadin, Reval, Ruslan, Cübran, Eva, Rakan ve Yahya olarak açıklandı.

Çcukların annesi olan Dr. el-Najjar'ın doktor eşi de saldırıda ağır yaralandı. Göğüs ve baş bölgesinde ciddi yaralanmalar bulunan adamın kafatasında kırık olduğu ve şu anda Nasser Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü bildirildi.

Çiftin hayatta kalan tek çocuğu olan 11 yaşındaki Adam da ağır yaralanırken orta düzey yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

"Güvenli hiçbir yer yok": UNRWA sığınaklarında insani felaket

Filistinli mültecilere yardım eden Birleşmiş Milletler Ajansı (UNRWA), Gazze'deki barınaklarının güvenlik arayan yerinden edilmiş insanlarla dolup taştığını bildirdi. UNRWA'ya göre, "güvenli hiçbir yerin kalmadığı ve hiçbir bölgenin çatışmalardan muaf olmadığı" bir ortamda insanlar çaresizce sığınacak yer arıyor.

UNRWA, "Birçok ailenin terk edilmiş, tamamlanmamış ya da hasar görmüş binalarda kaldığını" belirtti. Çocuklar ve hamile kadınlar dahil olmak üzere bazı kişiler ise açık alanlarda uyumak zorunda kalıyor.

UNRWA, temizlik ve hijyen koşullarının da son derece kötü olduğunu vurguladı. Bazı durumlarda yüzlerce kişinin bir tek tuvaleti paylaşmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Insani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

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