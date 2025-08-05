Gazze'de İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
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Gazze'de İnsani Kriz Derinleşiyor

05.08.2025 14:38
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UNOCHA, Gazze'deki acil ihtiyaçların devasa olduğunu ve sürekli yardıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, " Gazze'deki ihtiyaç o kadar büyük ki, yüzlerce ve daha yüzlerce tır ulaşmalı. Hem de her gün, her hafta değil; aylarca, belki de yıllarca." dedi.

Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'ye son dönemde ulaşan küçük miktarda yardımlar için "herkesin alkış tutmasının veya teşekkür etmesinin" beklenmemesi gerektiğine işaret eden Laerke, "İnsanların her gün kelimenin tam anlamıyla öldüğü devasa ihtiyaçlar var. (Yardımlar) Gerçekten orantısız. Gazze'deki ihtiyaç o kadar büyük ki, yüzlerce ve daha yüzlerce tır ulaşmalı. Hem de her gün, her hafta değil; aylarca, belki de yıllarca. Şu anda kıtlığın eşiğindeyiz. Bu, bir gecede bitecek bir şey değil." diye konuştu.

Laerke, yardımların her zaman tek başına sorunu çözemediğini vurgulayarak Gazze'ye ticari yardım malzemelerini taşıyan tırların da ulaşması gerektiğini söyledi.

İnsani yardımların ücretsiz olduğunu hatırlatan Laerke, "Gazze'nin hemen dışında, bağışçılar tarafından parası ödenmiş gıda yardımı dahil, binlerce ton yardımımız var. Bağışçılar bunların ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verilmesini bekliyor ve bunu yapmak, bizim görevimiz. Ancak bunu yapmak için ihtiyaç duyduğumuz kolaylığı göremiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda, hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 933 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 27 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

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