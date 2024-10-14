Gazze'de İnsani Kriz: Terk Et ya da Öl!

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'nin kuzeyindeki sivillere bölgeyi terk etmek ya da açlıktan ölmek dışında seçenek tanınmadığını belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği hava ve kara saldırılarının neden olduğu insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lazzarini, "Sivillere ya bölgeyi terk etmek ya da açlıktan ölmekten başka seçenek bırakılmamakta." ifadesini kullandı.

İsrail güçlerinin hava ve kara saldırılarını sürdürdüğü iki hafta boyunca aralarında çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatını kaybettiğini belirten Lazzarini, 400 binden fazla Filistinlinin hala bölgede mahsur kaldığını kaydetti.

Gazze'nin kuzeyinde sağlık sisteminin "neredeyse çökmüş durumda" olduğuna dikkati çeken Lazzarini, telekomünikasyon kesintileri nedeniyle sahadaki BM ekipleriyle iletişim kuramadıklarını vurguladı.

30 Eylül'den bu yana BM'nin bölgede gıda dahil hiçbir yardım sağlamasına izin verilmediğini ifade eden Lazzarini, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cibaliye kampı en çok etkilenen kamp oldu, yaklaşık 50 bin kişi kaçmak zorunda kaldı. UNRWA sağlık merkezimiz de dahil olmak üzere temel hizmetler kesintiye uğradı ya da durmak zorunda kaldı ve sadece iki su kuyusu çalışır durumda. Sivil altyapının sabote edilmesi ve kritik yardımların kasıtlı olarak engellenmesi gibi saldırılar İsrail makamları tarafından insanları kaçmaya zorlamak için bir taktik olarak kullanılmaya devam etmektedir."

Uluslararası insancıl hukukun gayet açık olduğunu belirten Lazzarini, bu doğrultuda insanların zorla yerinden edilemeyeceğini, sivillerin her zaman korunması ve temel ihtiyaçlara erişimlerinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

"Gazze'de çok fazla kırmızı çizgi aşılmıştır. Savaş suçu teşkil edebilecek eylemler hala önlenebilir." ifadesini kullanan Lazzarini, hemen ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 12 Ekim'de yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı dahil Gazze'nin kuzeyini 6 Ekim'den bu yana abluka altında tuttuğu ve barınma merkezlerini bombalayarak insanlığa karşı katliamlar işlediği ifade edilmişti.