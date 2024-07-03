Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle güvenli yer bulunmuyor - Son Dakika
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Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle güvenli yer bulunmuyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail ordusunun yayımladığı tahliye emrine atıfla, Gazze Şeridi sakinleri için hiçbir güvenli yerin bulunmadığını belirtti. İsrail'in Refah kentinden Han Yunus kentine kadar uzanan bir tahliye emri çıkarması sonucunda binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Bu durum, yiyecek, su, hijyen ve sağlık koşullarının yetersizliğiyle karşı karşıya kalan insanların daha da zor durumda kalmasına neden oluyor.

03.07.2024 11:40
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GAZZE, 3 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail ordusu tarafından yayımlanan tahliye emrine atıfla, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi sakinleri için hiçbir güvenli yerin bulunmadığını kaydetti.

Komitenin Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Pazartesi günü Refah kentinin en güneyindeki bölgelerden Han Yunus kentinin doğu kesimlerine kadar uzanan ve Avrupa Gazze Hastanesi'ni de kapsayan bir tahliye emri çıkardığı hatırlatıldı.

"Tahliye talimatını geç saatlerde öğrenen binlerce kişi panik ve korku içinde bölgeyi terk etti" ifadesinin yer aldığı açıklamada, bu kişiler arasında hastanenin işleyişi için hayati önem taşıyan sağlık profesyonelleri ile hastalar ve ailelerinin de bulunduğu belirtildi.

Komite, "İnsanlar nereye kaçarsa kaçsınlar, gittikleri yere yaralanmış ve travma geçirmiş halde varacaklar. Yiyecek, içme suyu, hijyen ve sağlık koşullarının yetersizliği ve tekrar kaçmak zorunda kalma ihtimaliyle karşı karşıya kalacaklar" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Pazartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus ve Refah kentlerindeki mahalle ve bölgeler için tahliye emri çıkarmıştı.

Bu hamle, İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı olan Kudüs Tugayları'nın, İsrail'in güneyine fırlatılan 20 roketin sorumluluğunu üstlenmesinden saatler sonra geldi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Salı günü yaptığı açıklamada, insanların yerle bir olmuş Han Yunus kentine geri dönmeye zorlanmasından sadece haftalar sonra, 250.000 kişinin bölgeyi terk etmek zorunda kalacağı tahmininde bulundu.

Birleşmiş Milletler Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ise Salı günü yaptığı açıklamada, şu ana kadar Gazze genelinde yaklaşık 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini, bu rakamın Gazze nüfusunun yüzde 80'ine tekabül ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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