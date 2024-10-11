Gazze'de İsrail Saldırısı: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncel

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı iki okul ile Gazze kentinde bir eve saldırı düzenledi.

Kuzeydeki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Hafsa Okuluna düzenlenen saldırıda bir kadının öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise "Quadcopter" tipi insansız hava aracından El-Fuga Okuluna düzenlenen saldırıda onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi ancak sayı verilmedi.

Gazze kentinin güneybatısında "Daye" ailesinin evine düzenlenen saldırıda da 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik sıkı kuşatması ve yoğun saldırıları 6. gününde de sürüyor.