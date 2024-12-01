Gazze'de İsrail Saldırısında 54 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de İsrail Saldırısında 54 Ölü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında aralarında bir gazeteci ve sivil savunma görevlisi de var.

01.12.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZZE, 1 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında, aralarında bir gazeteci ve bir sivil savunma görevlisinin de bulunduğu en az 54 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarına göre İsrail'e ait bir insansız hava aracı cumartesi günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Kizan en-Neccar Mahallesi'nde bir aracı ve un almaya çalışan bir kalabalığı hedef aldı.

Kurtarma görevlileri Xinhua'ya yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin 12 kişinin cansız bedenine ulaştığını ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Sivil Savunma Teşkilatı'na göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın Tel Al Zaatar bölgesinde yerinden edilmiş insanları barındıran El-Arac ailesinin evine düzenlediği hava saldırısında en az 40 Filistinli yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Sivil Savunma ve sağlık çalışanlarının yokluğu nedeniyle onları kurtarmak oldukça zor" denildi.

Sivil Savunma Teşkilatı ayrıca, İsrail'in Cibaliye kampındaki konutlara düzenlediği hava saldırısında bir üyesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamas'a bağlı Gazze medya ofisi ise, El Aksa TV için çalışan bir gazetecinin Gazze'deki Baptist Hastanesi'nin otoparkında vurularak yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Uluslararası, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Medya, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırısında 54 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:38 Suriye’de ilerleyen muhalif grubun lideri, Rusya’nın hava saldırısında öldürüldü Suriye'de ilerleyen muhalif grubun lideri, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü
08:47 MHP’den asgari ücret ve emekli maaş zamları için refah payı teklifi MHP'den asgari ücret ve emekli maaş zamları için refah payı teklifi
08:12 Halep ve İdlib’i ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi sürerken ABD’den ilk açıklama Halep ve İdlib'i ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi sürerken ABD'den ilk açıklama
05:57 Bartın’da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi Bartın'da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi
23:34 Halep’te Emevi Camii’nde namaz kılıp Erdoğan’a teşekkür etti Halep'te Emevi Camii'nde namaz kılıp Erdoğan'a teşekkür etti
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
08:50 Eski Türk futbolcu Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
08:42 Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 10:36:14. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'de İsrail Saldırısında 54 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.