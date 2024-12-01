Gazze'de İsrail Saldırısında 54 Ölü

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GAZZE, 1 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında, aralarında bir gazeteci ve bir sivil savunma görevlisinin de bulunduğu en az 54 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarına göre İsrail'e ait bir insansız hava aracı cumartesi günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Kizan en-Neccar Mahallesi'nde bir aracı ve un almaya çalışan bir kalabalığı hedef aldı.

Kurtarma görevlileri Xinhua'ya yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin 12 kişinin cansız bedenine ulaştığını ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Sivil Savunma Teşkilatı'na göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın Tel Al Zaatar bölgesinde yerinden edilmiş insanları barındıran El-Arac ailesinin evine düzenlediği hava saldırısında en az 40 Filistinli yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Sivil Savunma ve sağlık çalışanlarının yokluğu nedeniyle onları kurtarmak oldukça zor" denildi.

Sivil Savunma Teşkilatı ayrıca, İsrail'in Cibaliye kampındaki konutlara düzenlediği hava saldırısında bir üyesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamas'a bağlı Gazze medya ofisi ise, El Aksa TV için çalışan bir gazetecinin Gazze'deki Baptist Hastanesi'nin otoparkında vurularak yaşamını yitirdiğini duyurdu.