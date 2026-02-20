Gazze'de Ramazan Zorluğu - Son Dakika
Son Dakika

Gazze'de Ramazan Zorluğu

Gazze\'de Ramazan Zorluğu
20.02.2026 12:05
Gazze'de Filistinli aileler, gıda sıkıntısı ve ateşkes ihlalleriyle Ramazan'a zor koşullarda girdi.

İsrail ordusunun işgali nedeniyle Gazze Şeridi'ni ikiye bölen ve "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgede yaşayan Filistinli aileler, hem İsrail askerlerinin ateşkes ihlalleri hem gıda sıkıntısı nedeniyle ramazan ayına ağır insani koşullar altında girdi.

Tel Aviv yönetiminin uzun yıllar boyunca abluka altında tuttuğu ve Ekim 2023'ten itibaren 2 yıl boyunca bombaladığı Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese rağmen İsrail ordusu, çeşitli gerekçelerle Filistinli sivilleri hedef almaya devam ediyor.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle temel gıda maddelerinin büyük ölçüde bulunamadığı bölgede çadırlara veya kısmen yıkılmış evlere sığınan Filistinli aileler, süregelen bombardıman tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'deki 2 milyondan fazla Filistinli, hem 2 yıldan fazla süren soykırım saldırıları hem İsrail'in yardım girişilerini kısıtlaması nedeniyle ramazan ayına ağır şartlar altında girdi.

Bu ağır şartlara bir de İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesi sık sık ihlal etmesi eklenince Filistinlilerin çilesi daha da arttı.

İsrail'in ateşkes ihlallerini en derinden hissedenler, işgalin sürmesi nedeniyle Gazze'yi ikiye ayıran "Sarı Hat" bölgesinde yaşayan Filistinliler oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail işgalinin sürdüğü Sarı Hat bölgesi yakınında yaşayan Filistinliler, karşı karşıya oldukları gıda sıkıntısı ve ateşkes ihlallerini AA'ya anlatı.

İsrail saldırılarında evleri yıkıldığı için Sarı Hat yakınında çadırda yaşam mücadelesi veren aileler, ramazan ayına yokluk içinde girdikleri ve her an ölümle burun buruna geldiklerini anlattı.

"Bayat ekmek ve bozulmuş salatayla çocuklarımı doyurmaya çalışıyorum"

Çocuklarıyla birlikte enkaz arasında kurulan derme çatma çadırda yaşayan Helal Haydar Barbah, "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgede rahat hareket edemediklerini belirtti.

Ellerinde tuttuğu bayat ekmekleri ve plastik tabağın dibindeki yemeği gözyaşları içinde göstermeye çalışan Filistinli anne Barbah, "Vallahi çocuklarıma bunları yediriyorum, çocuklarıma akşam yemeği olarak bunları yediriyorum." dedi.

Filistinli anne, "Çocuklarıma, bu ekmek ve bozuk domateslerden yaptığım salatadan başka yiyecek yok yavrum dedim. Çocuklarıma yedirmek için bozuk domateslerden salata yaptım." ifadelerini kullandı.

Sarı Hat bölgesinde oldukları ve İsrail askerlerinin sürekli açtığı ateşin korkusuyla yaşadıklarını dile getiren Barbah, "Ne rahat yaşayabiliyoruz ne de bir yere gidebiliyoruz. Ne yiyeceğimiz var ne de içeceğimiz." diye konuştu.

Gıda sıkıntısının yanı sıra İsrail askerlerinin sık sık ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle çilelerinin daha da katlandığını belirten Barbah, şunları ifade etti:

"Her saat başı açılan ateşten kaçmak zorunda kalıyoruz ve yerimizde rahat kalamıyoruz. Gidebileceğimiz bir yer de yok ve ölümü her saat gözümüzle görüyoruz. Bugünkü iftarımız da bozuk salata ve bayat küflenmiş ekmekten ibarettir."

"Çocuklarıma yiyecek bulmak için herhangi birine gidip ekmek dileneceğim"

Beşira Barbah da 3 yıldır 6 çocuğu ve eşiyle birlikte burada yaşadıklarını belirterek 3 yıldır savaşı yaşadıklarını ve acılarının aynı şekilde devam ettiğini söyledi.

Barbah, "Değişen bir şey yok, 3 yıldan beri her gün savaşın bitmesini bekliyoruz. Her gün ateşkes sağlandı deniliyor ancak savaş olduğu gibi sürüyor. Benim ile Sarı Hat arasında sadece bir cadde var, sadece bir cadde." dedi.

Her türlü zorluğa rağmen hayata tutunmaya devam ettiklerini dile getiren Barbah, şunları kaydetti:

"İşte halimiz böyle, ezana bir saat kalmış ve bir tek kutu peynirden başka bir şey yok bizde. 8 kişiyiz ve bir tek bu var. Ekmeğe gelince, işte bu. Elimde olanlar bunlar. Çocuklarıma yiyecek bulmak için herhangi birine gidip ekmek dileneceğim, çünkü eşim kalp hastası ve ben de yiyecek temin edemiyorum."

Eşinin her gün kendisine idare etmesi talebinde bulunduğu ancak 6 kişiye yiyecek temin edebilecek gücü olmadığını anlatan Filistinli anne, "Gerçekten yapamıyorum. Ekmek alabilecek para yok." diye konuştu.

İftarını ve sahurunu çoğu zaman yalnızca bir parça peynirle yapmak zorunda kaldığını belirten Barbah, aile bireylerinin karınlarını doyurmanın giderek zorlaştığını söyledi.

Durumun düzelmesi ya da kapsamlı bir ateşkes sağlanması için sürekli dua ettiklerini dile getiren Barbah, saldırıların ve acıların ise sürdüğünü ifade etti.

Barbah, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada da çadırdayız ancak güvende olduğumuzu hissetmiyoruz. Burada her gün füze sesi ve birinin vurulup öldüğünü duyuyoruz. Bu savaşta tüm sevdiklerimizi kaybettik, her gün müzakere var deniliyor ancak 3 yıldır aynı acıları ve aynı zulmü yaşıyoruz."

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Ramazan Zorluğu - Son Dakika

