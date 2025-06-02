Gazze'de Saldırılarda 52 Ölü, 340 Yaralı - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılarda 52 Ölü, 340 Yaralı

02.06.2025 12:54
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İsrail ordusunun Gazze'deki yardım noktalarına düzenlediği saldırılarda can kaybı 52'ye çıktı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun ABD güdümlü yardım dağıtım noktalarına bir haftadır düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye, yaralıların sayısının 340'a yükseldiğini bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşanan kayıplara ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Açıklamada, "İsrail işgal güçleri, aç durumdaki 3 sivili öldürüp 35 sivili yaralayarak yeni bir suç işledi." ifadesine ver verildi.

Söz konusu saldırının, 93 gündür siviller aleyhinde devam eden "aç bırakma ve sistematik hedef alma" politikasının devamı olarak Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sözde yardım dağıtım merkezlerinin yakınında gerçekleştiği belirtildi.

Son saldırının ardından Refah ve Netzarim Koridoru bölgelerinde 27 Mayıs'ta faaliyete geçen sözde yardım dağıtım merkezlerine düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye, yaralıların sayısının da 340'a yükseldiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistin hükümeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 27 Mayıs'tan bu yana ABD güdümlü yardım dağıtım noktalarına düzenlediği saldırılarda 49 kişinin öldüğünü, 305'ten fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail'in "yardım dağıtım" mekanizması

İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.

İsrail ordusunun 1 Haziran'da Gazze Şeridi'nde 2 ayrı noktada insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde dağıtım noktasında yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünü inkar etmişti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü" belirtmişti.

Eleştirilerin hedefinde

Bu yıl şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde "kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu belirtilen "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın arkasında, ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv ve Washington yönetimleri bulunuyor.

UNRWA ve Gazze'deki Filistin hükümeti, bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze'ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi amaçlanıyor.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan vakıf, ABD tarafından "bağımsız" olarak değerlendirilmesine rağmen, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurmuştu.

Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve "tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini" ifade etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Saldırılarda 52 Ölü, 340 Yaralı - Son Dakika

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