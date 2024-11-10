Gazze'de Saldırılarda Ölü Sayısı 43.603'e Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılarda Ölü Sayısı 43.603'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 102.929.

10.11.2024 13:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 51 artarak 43 bin 603'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 401 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 51 kişinin hayatını kaybettiği, 164 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 603'e, yaralı sayısının da 102 bin 929'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Saldırılarda Ölü Sayısı 43.603'e Yükseldi - Son Dakika

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