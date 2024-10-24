Gazze'de Sivil Savunma Araçlarına El Kondu - Son Dakika
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Gazze'de Sivil Savunma Araçlarına El Kondu

Sivil Savunma, İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu araçlar için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

24.10.2024 19:16
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Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde müdürlüğe ait araçlara el koyduğunu belirterek, uluslararası topluma bu araçlara ulaşmak için yardım çağrısında bulundu.

Sivil Savunma Müdürlüğünden, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), uluslararası toplum ve insani yardım kuruluşlarına yapılan çağrıda, "İnsani görevimizi yerine getirebilmemiz için çalışanlarımızın Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleri tarafından alıkonan araçlarına ulaşmasına izin verilmesini istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Cibaliya Mülteci Kampı'nda evlerini terk etmeyen ailelerden sosyal medya ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla "evlerde ve yollarda ölü ve yaralılar" olduğuna dair yüzlerce çağrı geldiği, bu nedenle sivil savunmanın bir an evvel yeniden görevine başlaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Sivil Savunma Müdürlüğü çalışanlarından bir kısmının, İsrail ordusunun, araçlarını Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bırakıp güneye gitmelerini istemesine rağmen hala kuzeyde olduğu aktarıldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 5 sivil savunma mensubunu alıkoyması, 3 mensubunu yaralaması ve tek itfaiye aracını bombalamasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki faaliyetlerin durdurulduğunu duyurmuştu. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzey vilayetindeki çalışmalarımız tamamen durdu. Oradaki durum bir felakete dönüştü ve bölgede bulunan vatandaşlar artık insani hizmetlerden mahrum kaldı." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Sivil Savunma Araçlarına El Kondu - Son Dakika

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