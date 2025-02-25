Gazze'de Soğuklar Bebeklere Can Aldı - Son Dakika
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Gazze'de Soğuklar Bebeklere Can Aldı

Ateşkese rağmen İsrail'in kısıtladığı yardımlar yüzünden Gazze'de 5 bebek soğuktan hayatını kaybetti.

25.02.2025 12:16
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Ateşkese rağmen İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde 5 bebek şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'in 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarının ardından varılan ateşkese rağmen yardımların girişini kısıtlaması nedeniyle barınma ve ısınma sıkıntısı yaşanan Gazze'de etkili olan soğuk havalar bölge halkının acılarını artırıyor.

Gazze kentindeki Hasta Dostları Hastanesi Müdürü Said Salah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftada hastaneye şiddetli soğuklar sebebiyle hastalanan 9 bebeğin getirildiğini söyledi.

Salah,"Son iki hafta içinde hastaneye gelenlerden yaşları bir gün ile iki hafta arasında değişen 5 bebek hayatını kaybetti." dedi.

Bir bebeğin yoğun bakımda tutulduğunu söyleyen Salah, durumunun ciddi olduğunu ve solunum cihazına bağlandığını aktardı.

Salah, tedavileri yapılan 3 çocuğun da hastaneden taburcu edildiğini belirtti.

Çocukların hastaneye 32 ve 33 derece gibi vücut sıcaklıklarıyla getirildiğini söyleyen Salah, çocukların nefes alamadığını, tansiyonlarının düştüğünü ve akciğerlerinin düzgün çalışmadığını ifade etti. Salah, çocukların hastaneye getirildiğinde cilt renginin maviye döndüğünü aktardı.

Gazze'deki ihtiyaçlara dair Salah, konteyner evler ve çadırların yanı sıra başta çocuk ve bebekler için olmak üzere ısınma malzemelerinin getirilmesi adına uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Gazze'de soğuktan ölen çocukların sayısı 12'ye yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, daha önce 7 çocuk Gazze'de şiddetli soğuk sebebiyle hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze'de 15 aydan uzun süre devam eden saldırılarında 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok oldu.

İsrail'in uzun süre Gazze'ye insani yardımların girişini de engellemesi nedeniyle bölge halkı yiyecek, temiz su, barınma ve ısınma malzemeleri gibi yardımlara ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Soğuklar Bebeklere Can Aldı - Son Dakika

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