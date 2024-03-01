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- Gazze'de son 24 saatte 193 can kaybı

Gazze'de toplam can kaybı 30 bin 228'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 193 kişi hayatını kaybetti, 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 30 bin 228'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 147. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, e son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 16 saldırıda 193 kişinin hayatını kaybettiği, 920 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 228'e, yaralananların sayısının ise 71 bin 377'ye yükseldiği belirtildi.