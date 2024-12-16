Gazze'de Yetersiz Beslenme Alarm Veriyor

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde son 4 ayda akut seviyesinde yetersiz beslenmeden dolayı 19 bin bebek ve çocuğun hastanelere getirildiğini, bu rakamın bu yılın ilk altı ayına oranla neredeyse 2 katı arttığını belirtti.

UNRWA, İsrail'in insani yardım girişlerini büyük oranda engellediği Gazze'deki yetersiz beslenmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de son 4 ayda 19 bin bebek ve çocuğun akut seviyesindeki yetersiz beslenme nedeniyle bölgedeki hastanelere getirildiği ifade edildi.

Bu yılın ilk yarısı ile karşılaştırıldığında son 4 ayda akut seviyesindeki yetersiz beslenme nedeniyle hastanelere getirilen bebek ve çocukların sayısının neredeyse 2 kat arttığına dikkati çekildi.

Gazze'de 8.500'den fazla bebeğe UNRWA aracılığıyla mama ve süt verildiği ancak stokların yeterli olmadığı aktarıldı.

Bölgeye acil insani yardım gönderilmesi ve Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasının hayat kurtarmak için elzem olduğu kaydedildi.

Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bölgeye yardım girişlerine de zorluk çıkarıyor.

Gazze'deki ihtiyacın karşılanması için her gün 500 tır insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerekiyor.

İsrail'in engellemeleri ve çıkardığı zorluklar nedeniyle Gazze'ye giren günlük insani yardımın ihtiyacın çok altında olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yetersiz beslenme nedeniyle en az 36 çocuk hayatını kaybetti.