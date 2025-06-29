Gazze'de Zorunlu Sürgün Tehdidi - Son Dakika
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Gazze'de Zorunlu Sürgün Tehdidi

29.06.2025 17:38
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Filistin yönetimi, İsrail'in sürgün tehdidiyle Gazze'de büyük bir yerinden etme dalgası uyarısında bulundu.

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin geniş kesimlerini kapsayan sürgün tehdidinin ardından, bölgede şimdiye kadarki en büyük zorunlu yerinden etme dalgasının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun, Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin büyük bir göçüne yol açacak ciddi tehlikeler oluşturacağı konusunda uyarıyoruz. Bu tehditler, yeni ve yıkıcı bir askeri saldırıya hazırlık anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Rudeyne, ABD yönetimine çağrıda bulunarak, "Eğer gerçekten bölgede istikrar isteniyorsa, İsrail, bu tehditleri durdurmaya ve ateşkese zorlanmalıdır." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusunun sürgün tehdidine işaret eden Ebu Rudeyne, İsrail'in izlediği herhangi bir politikanın, yönü ne olursa olsun, Batı Şeria'daki toprakların ilhakına kapı aralayabileceğini ve bunun bölgeyi daha fazla savaş ve istikrarsızlığa sürükleyeceğini vurguladı.

Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

"İsrail'in bu hamleleri, ateşkesi sağlamaya ve savaşı sona erdirmeye yönelik tüm çabaları baltalama yönünde açık bir girişimdir."

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin Gazze kenti ile kuzeydeki Cibaliya, Zeytun Şarki, Belde Kadime, Turkmen, Cedide, Tuffah, Derec, Sabra, Cibaliya Beled, Muasker Cibaliya, Ravda, Nehda, Zuhur, Nur, Selam ve Tel Zater gibi birçok bölgesinin "boşaltılması" çağrısında bulunmuştu.

Bu bölgeleri "tehlikeli çatışma alanları" olarak tanımlayan Adraee, söz konusu mahallelerde "terör örgütlerinin kabiliyetlerinin yok edilmesi amacıyla askeri operasyonların" yoğunlaştırılacağını ve batıya, kent merkezine doğru genişletileceğini iddia etmişti.

İsrail ordusu daha önce de Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinlilerden, sözde "güvenli bölgelere" gitmelerini istemiş, ancak ardından bu bölgeleri de bombalayarak çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştu.

Gazze'deki soykırımla eş zamanlı olarak, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da, özellikle Doğu Kudüs'te saldırılarını artırdı. Filistinli kaynaklara göre, 7 Ekim 2023'ten beri bu saldırılarda en az 986 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin tam desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olan 189 binden fazla Filistinlinin ölümüne veya yaralanmasına, 11 binden fazla kişinin kaybolmasına ve yüz binlercesinin yerinden edilmesine neden oldu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Zorunlu Sürgün Tehdidi - Son Dakika

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