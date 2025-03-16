Gazze'deki Aileler Enkazda İftar Yapıyor

Türk Kızılay, Türkiye'den Gazze'ye ulaştırılan ramazan yardımlarıyla yıkılan evlerinin enkazı üstünde iftar yapan ailenin görüntülerini paylaştı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Gazze'deki insani krizin etkilerini hafifletmek için çatışmaların yaşandığı ilk günden beri bölgeye yönelik yardım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Gazze'de hizmet veren aşevinin kapasitesi ramazanda artırılarak günlük 30 bin kişiye çıkarıldı.

Gazze'nin kuzeyinde Rimal ve Deyr Belah bölgeleri ile güneyde Han Yunus ve Refah'taki dağınık yerleşimlerde iftarlık desteği veren Türk Kızılay, temel mutfak ihtiyacı için de 50 bin gıda kolisi dağıtıyor.

Türk Kızılay ekipleri, bölgede iftarlık desteği dağıtımları esnasında birçok ailenin enkaza dönüşen evlerinde yaşamaya devam ettiğine de şahit oluyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde çatışmalar nedeniyle evleri enkaza dönen Ebu Amuna ailesi de onlardan biri. Türk Kızılayın paylaştığı görüntülerde, 5 kişilik ailenin ulaştırılan iftarlık desteğiyle yıkıntılar arasında kurdukları sofrada iftar yaptıkları görülüyor.