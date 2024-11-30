Gazze'deki Bombardıman ve Mülteci Krizi

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GAZZE, 30 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze'nin geçtiğimiz yıl 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana sivillerin maruz kaldığı en yoğun bombardımanı yaşadığını söyledi.

Ajanstan cuma günü yapılan açıklamada Filistinli mültecilerin acısının dünyada "en uzun süredir çözülmeyen mülteci krizi" olmayı sürdürdüğü vurgulanarak UNRWA'nın kuruluş amacının adil ve kalıcı bir çözüm bulununcaya kadar Filistinli mültecilere yardım ve koruma sağlamak olduğu kaydedildi.

BM ajansı söz konusu açıklamaları, her yıl 29 Kasım'da kutlanan Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü vesilesiyle yaparken, Gazze'deki sağlık yetkilileri aynı gün yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 44.363'e yükseldiğini duyurdu.