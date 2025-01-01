Gazze'deki Filistinliler 2025'i Zorlu Koşullarda Karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'deki Filistinliler 2025'i Zorlu Koşullarda Karşılıyor

Gazze\'deki Filistinliler 2025\'i Zorlu Koşullarda Karşılıyor

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinliler, soğuk ve yağmur altında yaşam mücadelesi veriyor.

01.01.2025 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilen Filistinliler 2025 yılını, İsrail'in yaklaşık 15 aydır uyguladığı soykırım ve bununla beraber yaşanan insani felaketlerin ardından, yağmur suyu altında kalan çadırlarda soğuktan donan çocukların kahır ve üzüntüsüyle karşıladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de, her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi.

Yerinden olan Filistinliler, İsrail saldırılarının bıraktığı ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası ile artan yağışlar nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşulları daha da zorlaştı. Aileleriyle derme çatma çadırlarda kalan bebeklerin bedenleri soğuk havaya yenik düşüyor.

Kış mevsiminin beraberinde getirdiği zorlu hava şartlarıyla beraber, 2 milyonu aşkın yerinden edilmiş Filistinli, yeniden insani bir felaketle karşı karşıya.

Yılbaşı gecesi Gazze'de gökyüzü, dünyadaki diğer şehirler gibi havai fişeklerle değil, yağmurlu ve aşırı soğuk bir havada İsrail bombardımanları sonucu meydana gelen patlamalarla aydınlandı.

Bu atmosfer, son birkaç gündür Gazze Şeridi'ne yağan şiddetli yağmur suları nedeniyle çadırları su altında kalan yerinden edilmiş insanların acılarını daha da artırdı.

Yağmurlar, yerinden edilen insanların, sığınmak zorunda kaldıkları yerlere vardıktan bir süre sonra almak için büyük çaba harcadıkları az sayıdaki ve yıpranmış eşya ve kıyafetlerine de zarar verdi.

Filistinliler, İsrail bombardımanı altında yaşadıkları yerden veya ikamet ettikleri yerlerden, yanlarında hiçbir eşya veya kıyafet taşımadan başka bölgelere kaçıyor ve bu da onları bir tür yardım almak için beklemek zorunda bırakıyor. Savaşın başlamasından bu yana geçim kaynaklarını kaybeden Filistinliler, parasızlık nedeniyle bu temel ihtiyaçları satın alamıyor.

Yerlerinden edilmiş Filistinliler bir taraftan bazı eşyalarını kurtarmaya çalışırken, AA muhabirine, su altında kalan çadırlardaki çocuklarının hayatını kaybettiğini anlattı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde dondurucu soğuk nedeniyle 6'sı bebek, 7 kişi hayatını kaybetti.

Katlanarak artan acılar

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinden Gazze kentine sığınmak zorunda kalan Umm Sair el-Mısri, kendisinin ve ağır yaralı oğlunun barındığı çadırının yağmur suları altında kaldığını söyledi.

Mısri, çadırlarda acılarının ve sıkıntılarının artarak sürdüğüne dikkati çekerek, sular altında kalan çadırlarında adeta yüzmek zorunda kaldıklarını vurguladı.

Kıyafet ve battaniye bulamayan çocukların, dondurucu soğuklar ve su altında kalan çadırlarda hayatlarını kaybettiğine işaret eden Mısri, dünyaya ve özgür insanlara Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerle ilgilenmeleri ve temel ihtiyaçlarını sağlamaları çağrısında bulundu.

Umm Sair el-Mısri, İsrail askerlerinin ateşi altında evini terk ettiğini ve her şeyi feda ederek Gazze kentine sığındığını belirterek, savaşın bir an önce durması gerektiğini vurguladı.

Filistinli kadın Mısri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım savaşının durdurulması çağrısı yaparak, "Biz hayatı, güvenlik ve barışı seviyoruz. Savaş istemiyoruz." dedi.

Çaresizlik içinde yaşam mücadelesi

Beyt Lahiya'dan Gazze'deki Yermuk kampına sığınan Ahmed es-Sus ise şiddetli yağmur nedeniyle zor bir gece yaşadıklarını söyledi.

Sus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barınma merkezindeki sınıflara su sızdığını, bunun sonucunda örtü ve yatakların sudan ıslandığını anlattı.

Koridorlarda oluşan su birikintilerinden kurtulmak ve suyun odalara ulaşmasını engellemek için gece boyunca yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Sus, "Bu gece yağmur suyunda boğulduk, su battaniyelere ve şiltelere sızdı. Bunların dışında başka battaniye ve şiltemiz de yok." diye konuştu.

Sus, malzemeleri ve kıyafetleri suyla ıslanan ve bunların yerine yenisini bulamayan, kuruyana kadar uzun saatler boyunca bunlarla kalmak zorunda kalan yüzlerce yerinden edilmiş Filistinliden biri.

Yerinden edilen kişiler, AA muhabirine, çocukların ıslak giysilerle tutulmasının bazılarının göğüs hastalıklarına yakalanmasına neden olduğunu belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen yerinden edilmiş bir kadın, battaniye ve kışlık kıyafet eksikliği nedeniyle çocuklarının artık soğuk dalgalara dayanamadığını vurguladı.

Filistinli kadın, Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımın sona ermesini talep ederek, "Yemek, içmek istemiyoruz... Savaşı bitirin" dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın, 45 bin 553 Filistinli öldü, 108 bin 379 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Çocuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Filistinliler 2025'i Zorlu Koşullarda Karşılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:21 Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 22:45:20. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'deki Filistinliler 2025'i Zorlu Koşullarda Karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.