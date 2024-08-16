Gazze'deki Filistinlilerin göç kabusu devam ediyor - Son Dakika
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Gazze'deki Filistinlilerin göç kabusu devam ediyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde gidecek bir yerleri olmadığı için aileler arasında korkunun bir kez daha yayıldığını belirtti.

16.08.2024 13:17
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde gidecek bir yerleri olmadığı için aileler arasında korkunun bir kez daha yayıldığını belirtti.

UNRWA sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de "insani bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'nin bazı kısımlarının boşaltılmasına yönelik duyurusuna tepki gösterdi.

İsrail'in sözde "insani bölgede" yer alan bazı yerlerin boşaltılması emri verdiğine dikkati çekildi.

Gazze'deki Filistinlilerin inanılmaz ölçekte ölüm ve yıkımın bitmeyen kabusunda sıkıştığı ifade edilen açıklamada, "Ailelerin gidecek yeri olmadığı için bir kez daha korku yayılıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, zorla yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi sıkıştırdığı ve "insani bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'nin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurarak buraların boşaltılmasını istemişti.

İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor.

BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Filistinlilerin göç kabusu devam ediyor - Son Dakika

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