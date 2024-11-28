Gazze'deki Hamile Kadınlar Kıtlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Gazze'deki Hamile Kadınlar Kıtlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya

UNRWA, Gazze'de 15 bin hamile kadının kıtlığın eşiğinde olduğunu duyurdu, insani krizi vurguladı.

28.11.2024 18:18
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), bir yılı aşkın süredir İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 15 bin hamile kadının kıtlığın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

UNRWA'nın X hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki duruma dikkat çekildi.

Gazze'de yaklaşık 50 bin hamile kadın bulunduğu ve sadece gelecek ay 4 bin doğum beklendiği kaydedilen açıklamada, "Bunlardan yaklaşık 15 bininin kıtlık eşiğinde olması muhtemel." uyarısına yer verildi.

Açıklamada, şiddetli yağışlar ve sınırlı yardımların Gazze'de yerinden edilenlerin durumunu daha da kötüleştirdiği vurgulanırken, 2024'ün, çoğu Gazze'deki UNRWA personeli olmak üzere küresel anlamda 281 ölümle "insani yardım görevlileri için en ölümcül yıl olduğu" ifade edildi.

Kaynak: AA

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