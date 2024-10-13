Gazze'deki hükümet: İsrail Gazze'nin kuzeyinde 9 günde 300'ü aşkın kişiyi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'deki hükümet: İsrail Gazze'nin kuzeyinde 9 günde 300'ü aşkın kişiyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine son 9 günde düzenlediği saldırılarda 300'den fazla Filistinlinin öldüğü bildirildi.

13.10.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine son 9 günde düzenlediği saldırılarda 300'den fazla Filistinlinin öldüğü bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, düzenlediği basın toplantısında, Tel Aviv'in 21. yüzyılın en tehlikeli İsrail-ABD planı olan "zorunlu göç planını" uygulamaya çalıştığını ve Gazze'nin kuzeyinde katliamlar yaptığını söyledi.

Gazze'nin kuzeyinin, soykırım ve aç bırakma suçlarının yanı sıra tüm hayati sektörler hedef alınarak ve sağlık sistemi çökertilerek "tam bir yıkım bölgesi" haline getirilmeye çalışıldığını vurgulayan Sevabite, "İsrail'in 9 gündür sivillere, özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik soykırımında 300'den fazla kişi şehit edildi." ifadesini kullandı.

Sevabite, İsrail askerlerinin, sivil savunma ekiplerini ve ambulansları engellediğini, onlarca cenazenin enkaz altından çıkarılmasına ve yol kenarlarından toplanmasına engel olduğunu aktardı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeniden kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla göç ettirmeye çalışıyor.

İsrail saldırıları, başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerinde yoğunlaşıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Hüsam Ebu Safiye, dün yaptığı açıklamada, kuzeydeki üç ana hastaneye giren sınırlı miktardaki yakıtın sadece birkaç gün yeteceğini belirterek, "Kuzeydeki üç ana hastane, cumartesi günü sınırlı miktarda yakıt girmesine rağmen saat başı gelen yaralılar ve şehitler nedeniyle büyük bir baskı altında." demişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Hükümet, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki hükümet: İsrail Gazze'nin kuzeyinde 9 günde 300'ü aşkın kişiyi öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:20 İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı
17:13 FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya’daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali
16:37 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu
14:45 Murat Boz’a sahnede çirkin saldırı Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı
14:40 Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı
11:20 Nilperi Şahinkaya 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi’yle yolları ayırdı Nilperi Şahinkaya 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi'yle yolları ayırdı
11:15 Türkiye’nin akaryakıt devi iflas etti Türkiye'nin akaryakıt devi iflas etti
11:09 Kristof Kolomb’un kalıntılarına dair 500 yıllık gizem çözüldü Kristof Kolomb'un kalıntılarına dair 500 yıllık gizem çözüldü
11:06 AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan’la özdeşleşen şiirle savundu AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:43 Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 18:42:29. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'deki hükümet: İsrail Gazze'nin kuzeyinde 9 günde 300'ü aşkın kişiyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.