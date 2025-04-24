Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
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Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail, Gazze'deki insani yardım makinelerini bombalayarak kriz koşullarını ağırlaştırdı.

24.04.2025 17:17
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun 21-22 Nisan'da Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda arama kurtarma ve altyapı çalışmalarında kullanılan 30 buldozer ve iş makinasını bombaladığını duyurdu.

UNRWA'dan İsrail saldırıları ve kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nde mevcut duruma ilişkin hazırlanan rapor paylaşıldı.

İsrail ordusunun 21-22 Nisan'da Gazze kenti, Gazze'nin kuzeyi ve Han Yunus'ta, bazıları ateşkes sırasında getirilenler olmak üzere 30'dan fazla buldozer ile iş makinasını bombaladığı belirtildi.

Söz konusu araçların arama-kurtarma, atık temizleme, kanalizasyon bakımı ve temiz su sağlanması gibi insani ve altyapı işlerinde kullanıldığına dikkati çekildi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de 50 milyon ton moloz oluştuğu aktarılan açıklamada, BM kurumlarının öncelikli alanlardaki enkaz kaldırma girişimlerinin, yakıt ve ekipman sıkıntısı, yollarda meydana gelen hasar ve genel güvensizlik gibi sebeplerden oldukça zor olduğu ifade edildi.

Gazze'de İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından güvenlik durumunun kötüleşmesi sebebiyle patlamamış mühimmatı temizleme sürecinin askıya alındığı hatırlatıldı.

Ocak ayından 22 Nisan'a kadar, 21 patlamamış mühimmata ilişkin olayın bildirildiği, bunların sonucunda 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20'si çocuk 45 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye insani yardım girişine izin vermediği anımsatılan raporda, hiçbir insani yardım veya ticari ürünün girmediği Gazze'de gıda ve tıbbi malzeme de dahil kritik öneme sahip malzemelerin ciddi bir şekilde tükendiği ifade edildi.

Gazze'deki mevcut insani felaketle başa çıkılması için bu malzemelere ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, UNRWA'nın un stokunun tükenmek üzere olduğuna yalnızca 250 gıda paketinin kaldığına dikkati çekildi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sıkılaştırdığı kuşatma sebebiyle Gazze'deki ticari ürünlerin fiyatlarının ciddi şekilde arttığına da değinildi.

UNRWA'nın tıbbi kaynaklarının ciddi şekilde azaldığı paylaşılan açıklamada, temel tıbbi malzemelerin yüzde 32'sinin tükendiği, yaklaşık yüzde 66'sının da iki aydan kısa bir sürede tükeneceği belirtildi.

Gazze'de 18 Mart'tan bu yana 420 bin kişi yerinden edildi

Yüz ölçümü ortalama 365 kilometrekare olan Gazze Şeridi'nde yaklaşık 143 kilometrekarelik alanın İsrail ordusunun tahliye uyarısı yaptığı bölgelerden oluştuğuna dikkati çekildi.

Gazze Şeridi'nin yüzde 69'unun, İsrail'in "giriş yasağı", "tahliye uyarıları" veya her ikisini kapsayan alanlar haline geldiği ifade edildi.

BM'nin, 18 Mart'ta İsrail'in ateşkesi bozarak saldırılara başlaması nedeniyle yaklaşık 420 bin Filistinlinin tekrar yerinen edildiği hatırlatıldı.

Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 90'ının yerinden edildiği hatırlatılan raporda, bazı Filistinlilerin 10'dan fazla kez yerinden edildiği hatırlatıldı.

Gazze'ye 50 gündür insani yardım girişini engelleyen İsrail ordusu, bölgedeki insani görev ve hizmet için kullanılan makinalar ve araçları hedef alıyor.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1978 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 207 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 355'e, yaralıların sayısının da 117 bin 248'e yükseldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

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