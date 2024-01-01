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Gazze'deki İsrail saldırısının boyutu resimle anlatıldı - Son Dakika
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Gazze'deki İsrail saldırısının boyutu resimle anlatıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yol açtığı insani felaketin boyutu, bir ressam tarafından çizimle anlatıldı. Çizimde, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ve bölgedeki tahribat vurgulandı. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin ardından başlayan çatışmalarda binlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

Gazze\'deki İsrail saldırısının boyutu resimle anlatıldı
01.01.2024 - 17:43,
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, kadın bir ressam, yıkılan binanın üzerine İsrail'in yol açtığı insani felaketin boyutunu resmetti.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, Filistinli kadın sanatçı, İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırılardaki kayıplara ve oluşan tahribata dikkati çekmek için "GAZZE 2024" başlığıyla İsrail saldırısında yakılan bir evin enkazındaki betona felaketi çizdi.

Gazze'de İsrail saldırılarının yol açtığı insani felaketin yansıtıldığı çizimde, can kaybının 9 bini çocuk ve 6 bin 450'si kadın olmak üzere 21 bin 672'ye çıktığı belirtildi.

Çizimde, 2024 yılının ilk gününde Gazze'deki ağır insani felaketin tablosu resimle aktarıldı.

Yıkılan binanın bir kısmına yapılan çizimle, 350 bin binanın İsrail saldırısıyla yerle bir olduğu vurgulandı.

-? ?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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