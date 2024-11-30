Gazze'deki Saldırılarda Çocuk ve Sivil Savunma Görevlisi Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'deki Saldırılarda Çocuk ve Sivil Savunma Görevlisi Öldü

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında bir çocuk ve sivil savunma çalışanı hayatını kaybetti.

30.11.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında bir çocuk ve bir sivil savunma çalışanı hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda 1 Filistinli çocuk yaşamını yitirirken yaralananlar da oldu.

Yaralıların sayısına dair henüz bilgi paylaşılmazken yaralılar arasında kadınlar ve çocukların olduğu tespit edildi.

Sivil savunma ekipleri enkaz altındakileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerin evlerine saldırı düzenlediği aktarıldı.

Saldırıda Muhammed Zuheyr eş-Şarbasi adlı sivil savunma çalışanın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Şarbasi'nin hayatını kaybetmesiyle İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivil savunma çalışanı sayısının 88'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 330 Filistinli öldü, 104 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Saldırılarda Çocuk ve Sivil Savunma Görevlisi Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
15:36 28 ilde yapılan son seçim anketi Aradaki fark açılıyor 28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
19:03 Rusya’da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı Rusya'da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı
18:39 Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a gidiyor Fenerbahçe'nin eski golcüsü Galatasaray'a gidiyor
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
18:32 Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat’tan Beşiktaş’a duygusal veda Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda
17:57 Eyüpspor’da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı
17:46 Temsilcilerimizin UEFA’dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı Temsilcilerimizin UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı
17:43 Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
17:34 İYİ Parti’den istifa eden Ümit Özlale’nin yeni adresi belli oldu İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale'nin yeni adresi belli oldu
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
17:29 Fenerbahçe Merih Demiral’a da imzayı attırıyor Fenerbahçe Merih Demiral'a da imzayı attırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 16:09:57. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'deki Saldırılarda Çocuk ve Sivil Savunma Görevlisi Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.