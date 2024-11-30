Gazze'deki Saldırılarda Çocuk ve Sivil Savunma Görevlisi Öldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında bir çocuk ve bir sivil savunma çalışanı hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda 1 Filistinli çocuk yaşamını yitirirken yaralananlar da oldu.

Yaralıların sayısına dair henüz bilgi paylaşılmazken yaralılar arasında kadınlar ve çocukların olduğu tespit edildi.

Sivil savunma ekipleri enkaz altındakileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerin evlerine saldırı düzenlediği aktarıldı.

Saldırıda Muhammed Zuheyr eş-Şarbasi adlı sivil savunma çalışanın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Şarbasi'nin hayatını kaybetmesiyle İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivil savunma çalışanı sayısının 88'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 330 Filistinli öldü, 104 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.