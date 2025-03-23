Gazze'deki Son Saldırılarda 130 Ölü

GAZZE, 23 Mart (Xinhua) -- İsrail'in son 48 saat içinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 130 Filistinli hayatını kaybederken, 263 kişi de yaralandı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinden cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Filistin-İsrail çatışmasının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 49.747'ye, yaralananların sayısı ise 113.213'e yükseldi.

Açıklamada enkaz altında ya da sokaklarda mahsur kalan ve ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı çok sayıda kişinin bulunduğu da belirtildi.

Sağlık yetkilileri, yaptıkları bir diğer açıklamada Gazze Şeridi sakinlerine bölgede faaliyette olan az sayıdaki hastanelere giderek kan bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.

İsrail'in Hamas ile 19 Ocak'ta başlayan ateşkesin çatırdamasının ardından salı günü Gazze'deki saldırılarına tekrar başlamasıyla İsrail ordusu, Gazze'nin güney, kuzey ve orta kesimlerinde pek çok kara operasyonu düzenledi.