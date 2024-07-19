Gazze'deki yardım görevlileri İsrailli yetkililerle koordinasyon sağlamak zorunda bırakılıyor - Son Dakika
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Gazze'deki yardım görevlileri İsrailli yetkililerle koordinasyon sağlamak zorunda bırakılıyor

Gazze\'deki yardım görevlileri İsrailli yetkililerle koordinasyon sağlamak zorunda bırakılıyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'nin kuzeyinde yardım dağıtan görevlilerinin, günlük zorluklara ek olarak bir de askeri kontrol noktasından geçmeden önce İsrailli yetkililerle koordinasyon sağlamak zorunda bırakıldığını belirtti. Çalışma arkadaşlarının Temmuz ayının ilk 16 gününde kuzeye yönelik 60 insani yardım görevi koordine ettiği ifade edilirken, İsrailli yetkililerin sadece 24'üne onay verdiği, 12'sine erişim izni vermediği ve 20 yardım görevinin İsrail birlikleri tarafından engellendiği bildirildi.

19.07.2024 13:13
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GAZZE, 19 Temmuz(Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'nin kuzeyinde yardım dağıtan görevlilerinin, günlük zorluklara ek olarak bir de askeri kontrol noktasından geçmeden önce İsrailli yetkililerle koordinasyon sağlamak zorunda bırakıldığını söyledi.

BM ajansı Perşembe günü yaptığı açıklamada, devam eden çatışma ortamında çalışmanın rutin zorlukları arasında erişim ve yakıt kısıtlamaları, devam eden elektrik kesintileri ve kamu düzeni ve güvenliğinin olmaması gibi sorunların bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, "Temmuz ayının ilk 16 gününde çalışma arkadaşlarımız kuzeye yönelik 60 insani yardım görevi koordine etti. İsrailli yetkililer bunlardan sadece 24'üne onay verirken, 12'sine erişim izni vermedi. 20 yardım görevi ise sahadaki İsrail birlikleri tarafından engellendi. Diğer dört görev ise, lojistik, operasyonel ve güvenlik nedenleriyle insani kuruluşlar tarafından iptal edildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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