Gazze'deki yıkımı gözler önüne seren görüntüler paylaşıldı - Son Dakika
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Gazze'deki yıkımı gözler önüne seren görüntüler paylaşıldı

UNRWA yetkilisi Louise Wateridge, Gazze'deki yıkımı gösteren görüntüleri paylaştı. Kentteki ağır yıkım ve boş sokaklar dikkat çekiyor.

20.08.2024 20:48
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze kentindeki yıkımı gözler önüne seren görüntüler paylaştı.

Louise, sosyal medya hesabından Gazze kentinde kayda aldığı kısa bir görüntü paylaştı.

Görüntüde, neredeyse hedef alınmayan binanın bulunmadığı kentteki ağır yıkım dikkati çekiyor.

Saldırılar nedeniyle meydana gelen molozlarla dolup taşan sokakların boş olduğu görülüyor.

"Hayat" emaresine rastlanmayan kentin sokaklarında, kameraya tek bir canlı bile yansımıyor.

"Şehirler artık mezarlık"

Louise görüntüyle birlikte paylaştığı mesajında, kentte tamamen yıkılmamış veya hedef alınmamış binaya rastlamanın zor olduğunu belirtti.

Kentteki yıkıma dikkati çeken Louise, "Yüz binlerce ev ve hayat yok edildi. Çocukların, annelerin, babaların hatta ailelerin hikayeleri molozlar altında gömülü. Şehirler, artık mezarlık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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