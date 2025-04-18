Gazze İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Gazze İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı

Filistin İnsan Hakları Merkezi, Gazze'de insani yardımların girişinin acilen sağlanmasını istedi.

18.04.2025 22:50
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Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "yaklaşan felaketin" önlenmesi için insani yardımların, özellikle tıbbi yardım malzemelerinin girişine izin verilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Filistin İnsan Hakları Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İki milyon Filistinliyi yakın felaketten kurtarmak için geçişlerin açılarak ilaç, tıbbi malzeme, gıda ve yakıt gibi yardım malzemelerinin girişine acilen izin verilmesi gerekli." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in "Gazze'ye insani yardımların engellenmesi yönünde açık bir politika izlediği" vurgulanırken, bunun Gazze'ye yönelik "baskı aracı" olarak kullanıldığı kaydedildi.

Uluslararası Adalet Divanı'na çağrıda bulunan Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in "ihtiyati tedbirlere uyması için zorlanmasını" istedi.

Gazze'deki pazarlarda et, sebze ve meyve dahil gıda sıkıntısı yaşandığı sadece pirinç bulunabildiği bilgisine yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardımları durdurması ve saldırıları

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1691 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 464 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika

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