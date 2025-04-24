Gazze İçin Kermes Düzenlendi

ADIYAMAN(AA)- Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde, İsrail saldırısı altında olan Gazze yararına kermes açıldı.
Zafer Mahallesi Mahmut Şahin Caddesi üzerinde İYİLİKDER tarafından organize edilen kermes 3 gün sürecek.
İYİLİKDER Çelikhan Temsilcisi Mehmet Yaylagül, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yılı ikinci kermesi düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Burada açılışını yaptığımız ve 3 gün sürecek kermese tüm Çelikhan'lı kardeşlerimizi destek vermeye çağırıyoruz. Katkı ve emek sağlayan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun her kese teşekkür ediyoruz."
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