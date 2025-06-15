Gazze İçin Nöbet Eylemi Sona Erdi

Open Rafah grubu üyeleri öncülüğünde, Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen ve 48 saat sürmesi planlanan "Gazze İçin Nöbete Davet" eylemi üçüncü gününde sona erdi.

Konsolosluk önünde akşam saatlerinde toplanan katılımcılar, "Özgürlüğün çok yakındır Gazze" sloganları atarak, Gazze'ye yönelik ablukanın sonlandırılmasını istedi.

Open Rafah Üyesi Muhammet Fatih Sinan, cuma gününden beri, Mısır'ın Refah Kapısı'na ulaşmaya çalışan binlerce aktivistin engellenmesiyle alakalı aralıksız nöbete devam ettiklerini söyledi.

Sinan, "Bize gelen haber oradaki komitenin, şu anda mevcutta bulunan özellikle destek vermek için bölgeye giden Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönmesi. Ancak Mısır Refah Kapısı'nın Gazzeli sivillerin yardımına, insan yardımlarına açılmasına yönelik nöbetlerimiz bu alanda devam edecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Akademisyen aktivist Enes Yalman, March to Gaza Türkiye ekibi olarak çok zorlu bir süreç geçirip Kahire'ye girmeyi başardıklarını ancak Mısır Devleti'nin elinden geldiği kadar bu işi sınırladığını ve insanları takip ettiğini söyledi.

Mısır'daki Gazze yürüyüşüne katılmak için 10 binden fazla insanın bilet aldığını belirten Yalman, "Bunların yüzde 80'ini katılamadı. Kimisi geri dönüş yaptı, kimisini kapıdan çevirdiler. Biz bireysel olarak elimizden geldiği kadar toplanma yerine gitmeye çalıştık." diye konuştu.

March to Gaza Türkiye Başkanı Dr. Hüseyin Durmaz da Kahire'deki Türkiye Büyükelçiliği'nden program alanına online olarak bağlanarak, şunları söyledi:

"54 ülkeden binlerce aktivist Mısır'da bir araya geldik. Gazze'de devam eden insanlık felaketine karşı uluslararası kamuoyunun sesini duyurmak ve Rafah Sınır Kapısı'na yürüyerek Gazze halkının yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bulunduğumuz her yerden sesimizi daha da yükselterek Gazze'nin sesi olmaya, insanlığın vicdanı olmaya devam edeceğiz. Bizler bu mücadeleyi dayanışma temelinde büyütmek, kutuplaşmalardan uzak çizgide insani duyarlılığı güçlendirmek istiyoruz."