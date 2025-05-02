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Gazze İçin Panel Düzenlendi

Gazze İçin Panel Düzenlendi

Muş'ta 'Zulmün Kıskacındaki Gazze' paneli düzenlendi, Filistin sorunu ele alındı.

02.05.2025 12:35
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Muş'un Bulanık ilçesinde Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu'nca "Zulmün Kıskacındaki Gazze" paneli düzenlendi.

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabit Duman, kadim şehir Gazze'nin tarih boyunca birçok kültüre, inanca ve mücadeleye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Filistin topraklarına Yahudi göçünün nasıl gerçekleştiğini anlatan Duman, birçok İslam ülkesinin Gazze'ye yönelik tutumunda hala belirsizlik olduğunu ifade etti.

Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca ise yaşanan soykırımın ve insanlık dramının sadece Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu belirterek, zerre kadar vicdanı olan herkesin Filistin meselesine duyarlı olması gerektiğini aktardı.

TÜGVA İl Temsilcisi Hasan Basri Meriç de 10 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği Gazze zulmünün insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini vurguladı.

Din görevlisi Yahya Yılmaz da Filistin'de yaşananların hafızalardan silinmeyeceğini belirterek, "Filistin'de savaş bitmiş, her şey hallolmuş, mücadelemiz sona ermiş gibi bir hava var. Tam tersi, İsrail sahip olduğu güçlerle Gazze'yi dünya gündeminden çıkartmaya çalışıyor." dedi.

Panele, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran ve kurum amirleriyle vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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