Gazze Şeridi\'nde Belediye Başkanı: İsrail saldırıları ve yerinden edilenler temel hizmetleri aksatıyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, İsrail'in devam eden saldırıları ve Filistinlilerin zorla yerinden edilerek kente gelmesiyle temel hizmetleri dahi sunamamaya başladıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Sufi, AA muhabirine yaptığı açıklamada Refah kentinin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sufi, "Refah Belediyesi, İsrail'in devam eden saldırılarının yanı sıra şiddetli ve yoğun bombardımandan kurtulmak için zorla yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerinden Refah'a gelmesi nedeniyle kentteki temel hizmetler üzerinde kontrolünü kaybetti." dedi.

"Refah'ın 300 bin olan nüfusu şu anda 1,3 milyon." diyen Refah Belediye Başkanı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), sığınaklarında yaklaşık 700 bin kişi, sokaklarda ve meydanlarda ise tahmini 300 bin kişinin yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.

Saldırılar belediyecilik çalışmalarını aksatıyor

Sufi, zorla yerinden edilenlerin sayısının her geçen gün arttığını, bu durumun da belediyeyi su, halk sağlığını korumak için önlem alma ve atık toplama gibi temel hizmetleri sağlamada büyük zorluklarla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Belediyecilik çalışmalarının İsrail'in özellikle güney bölgeleri başta olmak üzere devam eden saldırıları nedeniyle de aksadığını kaydeden Sufi, daha önce gece saatlerinde gerçekleştirdikleri çöp toplama işlemini saldırılar nedeniyle yapamadıklarını ifade etti.

Filistinli Belediye Başkanı Sufi, her sıkıntının devam eden önceki sıkıntıya eklendiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Refah'taki günlük atık miktarı, kent nüfusundaki artış nedeniyle önemli ölçüde yükseldi. Ayrıca 17 yıldır Gazze Şeridi'ne uygulanan abluka nedeniyle de hizmet sağlamak için gereken araç sayısında çok ciddi eksiklik bulunuyor."

Yakıt kıtlığının çalışmalara olumsuz etkisi

Belediyecilik çalışmalarını olumsuz etkileyen önemli nedenlerden birinin de yakıt kıtlığı olduğunu vurgulayan Sufi, çok kısıtlı ölçüdeki yakıtın akıt toplama başta olmak üzere yetersiz olduğunu kaydetti.

Sufi, belediye araçlarının Han Yunus'un doğusundaki El-Fahari bölgesine ulaşamaması nedeniyle geçici bir çöp döküm alanı oluşturulduğunu söyledi.

Atık toplama süreci üzerindeki kontrolü kaybetmiş durumda olduklarını belirten Sufi, asgari düzeyde de olsa temizlik hizmeti verecek kadro ve mekanizma sayısının acilen artırılması gerektiğini belirtti.

Kentin sokaklarına kanalizasyon taşıyor

Sufi, Refah kentinin sokaklarına taşan kanalizasyonun gerçek anlamda bir kriz oluşturduğunu belirterek, buna kanalizasyon şebekesinin bozulması ve İsrail saldırıları sonucu meydana gelen hasarın yol açtığını aktardı.

Refah kentindeki kanalizasyon şebekesinin zaten eski olduğunu söyleyen Sufi, şöyle devam etti:

"Kanalizasyon şebekesi 17 yıldır onarılmadı, harap durumda. Artan nüfus, şebekelerin tıkanmasına yol açtı ve kanalizasyon sokaklara sızdı. Bu durum sağlık ve çevre krizi ve salgın hastalıkların yayılması sonucunu doğuruyor."

Sufi, Gazze'de temizlik ve içme suyu tesisatının çalıştırılması için uluslararası kuruluşların belediyeye tahsis ettiği yakıt miktarının, kanalizasyon arıtma tesisini 24 saat çalıştırmaya bile yetmediğine dikkati çekti.

Kanalizasyon arıtma tesisinin çalışması için günde 1500 litre yakıta ihtiyaç olduğunu hatırlatan Sufi, "Gazze Şeridi'ne giren yakıtın dağıtımından sorumlu uluslararası kuruluşların tedarik ettiği miktar ise günde sadece 250 litre. Bu nedenle belediye atık suyu arıtamadan sadece denize pompalıyor. Bu da çevre kirliliğine sebebiyet veriyor." diye konuştu.

Sufi, arıtma tesislerinin çalıştırılması için yakıt tedarik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu çağrıda bulundu:

"İsrail saldırıları durdurulmalı, işgal güçlerinin yok ettiği yerleri yeniden inşa etmek için zorla yerinden edilen kimseler yerleşim bölgelerine geri döndürülmeli, çalışmalar normale dönmeli ve Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde halka yönelik hizmetlerde kontrol yeniden sağlanmalı."