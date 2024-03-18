Gazze Şeridi\'nde ölü sayısı 31.645\'e yükseldi

NATO Genel Sekreteri Azerbaycan Savunma Bakanı ile Görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekleyen NATO'ya teşekkür edildi ve Azerbaycan ordusundaki reformlar ile sınır durumu hakkında bilgi verildi. Ayrıca, siber güvenlik, mayın temizleme ve bölgesel güvenlik konuları da görüşüldü.