Gazze Şeridi\'nde Yağmur Suları Nedeniyle Barınma Merkezleri Sular Altında

Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerinde on binlerce Filistinlinin sığındığı birçok barınma merkezi, kanalizasyonla karışan yağmur suyunun sınıflara, çadırlara ve vatandaşların evlerine girmesi sonucu sular altında kaldı.

İsrail'in yoğun şekilde saldırılar düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde etkili olan olumsuz hava şartları hayatı daha da zorlaştırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, geceden sabah saatlerine kadar yağan şiddetli yağışlar nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerinde bulunan ev ve çadırların yanı sıra binlerce yerinden edilmiş insanın sığındığı çok sayıda merkez sular altında kaldı.

Er-Rimal, Şucaiye, ez-Zeytun, ed-Derec bölgelerinde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait birçok okulun da suyun altına kalması sonucu binlerce sığınmacı zor durumda kaldı.

Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinliler de bölgede etkili olan sert rüzgar, sağanak yağış ve su baskınları ile mücadele ediyor.

Öncelikle İsrail'in saldırılarının durdurulması için acilen harekete geçilmesi talebinde bulunan Gazzeliler, Dünya Sağlık Örgütü ve tüm uluslararası kuruluşlara, yağmurdan ve aşırı soğuktan koruyacak merkezlerin sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 843 Filistinli öldürüldü, 60 bin 317 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 347 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.