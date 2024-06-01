Gazze Şeridi\'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı Sakinleri Evlerine Dönüyor

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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı sakinleri, İsrail ordusunun yaklaşık 20 gün süren saldırılarının ardından bölgeden çekilmesiyle evlerine dönmeye başladı.

İsrail ordusu, Cibaliya'dan çekilirken arkasında yanmış ve yıkılmış evler, enkaz altında cesetler, tahrip edilmiş yollar, sokaklar ile altyapı bıraktı ve kampın çehresini, sakinlerinin bile tanıyamayacağı kadar değiştirdi.

Ancak tüm tehlikelerine rağmen evlerinin enkazına dönmeyi tercih eden Filistinliler, enkazın üzerine. Mahmut Derviş'in "Bu topraklarda yaşamaya değer şeyler var" isimli şiirini yazarak, Filistin bayrağını dikti.

Dönenler arasında evleri yıkılmamış olanlar, akrabalarını da çağırarak onların barınma sorununu çözmeye çalışırken, evlerinin bir kısmı yıkılmış olanlar tek göz oda bile olsa tamirata başladı, bir kısmı ise tamamen yıkılan evlerinin enkazı üzerinde çadır kurmaya başladı.

Dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorlardı

Kuzeydeki Gazze kentinin batı bölgelerine göç eden Cibaliya sakinleri, enkaza bile dönmüş olsa evlerine dönmek istediklerini sosyal medya hesaplarından ifade ediyorlardı.

Filistinli gazeteci Muhammed Kamer, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kamp sakinleri 20 gündür evlerine dönmeyi bekliyor. Yerinden edilenler yolları dolduruyor ve ne zaman çekilecekler (İsrail ordusu) diye birbirlerine soruyorlar. Evlerini terk ettiklerinden beri bu soruya verdikleri tek ve umut dolu cevap ise 'yarın döneceğiz inşallah' oluyor." ifadesini kullanmıştı.

Halk en başından beri kampı terk etmemekte direndi

İsrail ordusu, 14 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerin boşaltılmasını ve halkın güneye gitmesini istemiş ancak Cibaliya Mülteci Kampı sakinlerinin çok az bir kısmı bu çağrıya karşılık verdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) verilerine göre, 114 bin nüfusa sahip olan kampta 90 bini aşkın kişi evlerini terk etmedi.

Kuzeydeki Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'da savaşın başında yaşanan büyük yıkım sonucu çok sayıda kişi evlerini terk edip Cibaliya'ya göç edince kamp ve çevresindeki bölgelerin nüfusu 200 bine çıktı.

Savaş öncesinde Gazze ve Kuzey kentlerinde 1,2 milyon kişi yaşarken, halihazırda bu şehirlerde yaklaşık 700 bin kişi ikamet ediyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler, burada kalmaktan başka seçenekleri olmadığını ve evlerini İsrail işgaline terk etmek istemediklerini ifade ediyor.

Direniş, kampın ve kuzey bölgelerinin mukavemet göstermesini sağladı

Gazze'nin kuzeyinde hayatın simgesi olan Cibaliya aynı zamanda Filistinli direniş gruplarıyla İsrail askerleri arasında şiddetli ve çetin çatışmalara sahne oldu.

Özel olarak Cibaliya'da ve genel olarak da kuzeydeki bu direniş ruhu ve halkın İsrail'in tehcir planlarına karşı bilinçli tavrı, uzun süren savaşa rağmen kuzeyin ayakta kalmasını sağlayan faktörler arasında yer aldı.

Öte yandan İsrail, Cibaliya'yı yerle bir ettikten sonra bile bölgenin dar ve sıkışık yapılaşmasından ötürü ilerlemekte güçlük çekti.

Filistinli gruplar, karadan giriş yapan İsrail güçlerini, bombalarla ve keskin nişancılarla hedef aldıkları yönünde açıklamalar yaparken, İsrail ordusu da burada pek çok askerini kaybettiğini duyurdu.