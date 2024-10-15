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Gazze'ye Destek Sergisi Açıldı

Gazze\'ye Destek Sergisi Açıldı

BUÜ'de, 'Acı dram Gazze' temalı sergide Anadolu Ajansı'nın fotoğrafları yer alıyor.

15.10.2024 15:51
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Bursa Uludağ Üniversitesinde, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi öncülüğünde Görükle yerleşkesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Senin Üniversiten" etkinliği "Acı dram Gazze" mottosuyla gerçekleştiriliyor.

Üniversite birimleri ve sivil toplum kuruluşlarının stant açtığı, Gazze'deki hüznü anlatan resim sergisi ile öğrenciler yararına kermesin bulunduğu etkinlikte AA'nın, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" kitabındaki fotoğraflardan oluşan sergi de yer alıyor.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve öğrenciler, toplam 50 fotoğrafın bulunduğu alanı gezerek, " Filistin'e not bırak" panosuna Gazze'ye destek veren düşüncelerini yazdı.

Sergi, 17 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Muhammet Yılmaz, AA muhabirine, "Senin Üniversiten" etkinliğiyle amaçlarının üniversitede birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu söyledi.

Önceki yıllarda bu etkinliğin eğlence odaklı düzenlendiğini anımsatan Yılmaz, "Bu sene Gazze'de yaşanan dramdan dolayı biz programın konseptini değiştirdik. Gazze'de yaşanan drama burada dikkati çekmeye çalışıyoruz. Resim sergisiyle, uluslararası öğrencilerin bu programa verdiği katkıyla konsepti biraz daha değiştirdik. Yaklaşık 8 binin üzerinde de uluslararası öğrenciler var. Onlar da burada öğrenci kulüpleriyle stantlarını açtılar." dedi.

Yılmaz, etkinlik kapsamında AA'nın fotoğraflarından oluşan serginin de açıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu dramı fotoğraf sergisiyle de dile getirelim istedik. Maalesef İsrail, dünyayı da baskılayarak medyaya bir sansür uyguluyor. Bu anlamda Anadolu Ajansının çalışmaları bizim için kıymetli. Objektif bir şekilde oradaki acıyı, dramı dile getirmesi, ülkemizi orada temsil etmesi ve oradaki olayları bize tarafsız bir şekilde iletmesi çok kıymetli. Biz Anadolu Ajansını bu anlamda destekliyoruz. Çalışmalarını da önemli buluyoruz, önemsiyoruz."

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da BUÜ'de her yıl düzenlenen etkinlikte bu yıl Gazze'ye dikkat çekildiğini anlattı.

Gürkan, Gazze'de yaklaşık 50 bin insanın katledildiğini dile getirerek, "Bunun yüzde 80'den fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu bir dramı yaşıyoruz. Bunların fütursuzluğu sadece Müslüman dünyasıyla kalmıyor, diğer taraflara da sıçramaya başlıyor. Bir taraftan bunları durdurmak gerekiyor. Artık bizim kalbimizin sürecinin bittiği ve fiiliyatın başlaması gerektiği bir dönemdeyiz." diye konuştu.

Gürkan, AA fotoğraflarından oluşan sergiyi de çok anlamlı bulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Anadolu Ajansı, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Politika, Güncel, bursa, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye Destek Sergisi Açıldı - Son Dakika

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