Gazze'ye Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Gazze'ye Yardım Çağrısı

30.07.2025 22:08
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UNRWA, Gazze'deki açlık krizine karşı 6 bin yardım tırının ulaşması için izin verilmesini istedi.

İsrail'in sıkı ablukası ve saldırılarıyla kıtlığa sebep olduğu Gazze'ye Birleşmiş Milletler ve kurumlarının 6 bin tırlık hazır yardımları ulaştırmasına izin verilmesi çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki kıtlığın tamamen insan eliyle meydana getirilmiş olduğu belirtildi.

Gazze'ye yardımların havadan bırakılmasının gereksiz ve tehlikeli olduğu aktarılan açıklamada, "Yardımların aralarında 1 milyon açlık çeken çocuğun da bulunduğu en çok ihtiyaç duyanlara güvenli bir şekilde ulaşması için UNRWA da dahil olmak üzere BM'nin işini yapmasına izin verilmelidir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'ye UNRWA'nın 6 bin hazır yardım tırının ulaştırılması için izin verilmesi çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki temiz su eksikliğine de dikkati çekilen açıklamada, "Gazze'de temiz suya ulaşmak günlük bir zorluk olmaya devam ediyor. Çocuklar güneşin altında uzun kuyruklarda bekliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Gazze'de kriz derinleşirken dünya sessizce izliyor." ifadesine yer verildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 89'u çocuk 154 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze'ye sınırlı sayıda girmesine izin verdiği yardım tırları, yetersiz olmanın yanı sıra yağmalanma gibi güvenlik olayları nedeniyle halkın ihtiyacını karşılamıyor.

Havadan bırakılan yardımlar ise siviller için tehlike oluşturuyor.

Gazze'ye daha önce havadan paraşütlerle atılan yardımların sivillerin üzerine düşerek can kaybına neden olduğu görülmüştü.

Uçaklardan atılan yardımların bazılarının denize düşmesi sebebiyle açlık çeken sivil halk, sahillere ve denizlere akın etmiş ve paraşütle yardım bırakma yöntemi eleştirilmişti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'ye havadan yardım atılmasının bölgede derinleşen açlığı gidermeyeceğini, hatta sivillere zarar verebileceğini belirtmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 138 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 269 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye Yardım Çağrısı - Son Dakika

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