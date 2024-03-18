Gazze'ye yardım malzemeleri ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'ye yardım malzemeleri ulaştırıldı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinli ailelere yaklaşık 4 aydır ilk kez, çoğunlukla undan oluşan yardım ve gıda malzemeleri ulaştırıldı. Yardım malzemeleri yüklü 12 tır Gazze'ye giriş yaparak depolara boşaltıldı. Ancak yardımın, bölgedeki insani ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığı belirtildi. Filistin Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanlığı, tüm sınır kapılarının açılması ve sürekli yardım akışının sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekti.

18.03.2024 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZZE, 18 Mart (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinli ailelere yaklaşık 4 aydır ilk kez, çoğunlukla undan oluşan yardım ve gıda malzemeleri ulaştırıldı.

Pazar günü Xinhua'ya konuşan yerel kaynaklar ve görgü tanıklarına göre, yardım ve gıda malzemeleri yüklü 12 tır Gazze'ye giriş yaparak Cibaliye, Beyt Lahya ve Beyt Hanun kent ve kasabalarına ulaşırken, tırlardan indirilen malzemeler Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait depolara boşaltıldı.

Kaynaklara göre un, konserve yiyecekler ve çeşitli gıda maddelerini taşıyan tırlar, Filistinli gruplarla işbirliği içinde Hamas'a bağlı silahlı kişilerce koruma altına alındı.

Filistin Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan insanlara yardım ulaştırmaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ancak söz konusu yardımın "bu bölgedeki Filistinli sivillerin devasa insani ihtiyaçlarıyla karşılaştırıldığında yetersiz kaldığını" kaydetti.

Bakanlık, tüm sınır kapılarının açılması ve kara, deniz ve hava yoluyla sürekli yardım akışı sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Bakanlık, BM Güvenlik Konseyi'nin "derhal ateşkes sağlayacak bağlayıcı bir BM kararı çıkarmak ve arabulucuların rehine ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik acil bir anlaşmaya ulaşma çabalarını desteklemek üzere yeterli cesareti göstermesinin" önemini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Filistin, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye yardım malzemeleri ulaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • 65 Yaş Üstü Vatandaşlar Yerel Kültür Müzesini Gezdi
    11:58 65 Yaş Üstü Vatandaşlar Yerel Kültür Müzesini Gezdi

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Hayatın İçindeyim' projesi kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar Portakal Hafız Konağı'nda açılan Yerel Kültür Müzesini ziyaret etti. Müzede çocukluklarını hatırlayan yaşlılar duygu dolu anlar yaşadı.

  • Kayseri'deki Erdemli Vadisi Turizme Açılıyor
    11:57 Kayseri'deki Erdemli Vadisi Turizme Açılıyor

    Kayseri Valiliği tarafından yürütülen projeyle turizme kazandırılan Erdemli Vadisi, keşfedilmeyi bekliyor. Bizans dönemine ait kayadan oyma kilise ve yapıları barındıran vadi, turistlerin ilgisini çekiyor. Proje kapsamında vadiye karşılama binası, yürüyüş yolu ve aydınlatma gibi yenilikler yapıldı. Erdemli Vadisi'nin geleceği parlak görünüyor.

  • Yolspor, Elazığ'ı temsil etmeye devam ediyor
    11:56 Yolspor, Elazığ'ı temsil etmeye devam ediyor

    Elazığ Amatör Küme U14 Ligi'nde şampiyon olan Yolspor, Diyarbakır'da oynadığı grup maçlarında da şampiyon olarak 2. Kademeye yükseldi. Türkiye Şampiyonası'nda finalde Adıyaman Uğurspor'u yenerek şampiyon olan Yolspor, Elazığ'ı 2. kademe maçlarında temsil edecek.

  • Elazığ'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi
    11:56 Elazığ'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi

    Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul önü ve çevresinde denetimlerini sürdürdü. Fırat Anadolu Lisesi, Şehit Emrah Horoz İmam Hatip Ortaokulu, TOKİ Fırat İlkokulu, TOKİ Fırat Ortaokulu ve Hazar Anadolu Lisesi çevresinde yapılan denetimlerde, şüpheli şahıslar, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi Kınık Mahallesi'nde Toptancı Hal Kompleksi İnşa Ediyor
    11:55 Antalya Büyükşehir Belediyesi Kınık Mahallesi'nde Toptancı Hal Kompleksi İnşa Ediyor

    Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde 320 dönüm üzerine bir toptancı hal kompleksi inşa ediyor. Projede, kompleksin zemin iyileştirme imalatları ve komisyoncu bloklarının kaba ve ince inşaat işleri tamamlandı.

  • MSB, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutladı
    11:54 MSB, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutladı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla video paylaştı. Videoda, şehit ailelerinin ve askerlerin görüntüleri yer aldı ve İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' adlı şiirinden mısralar okundu.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 'Siz bu sürece ne katkı verdiniz?'
    11:54 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 'Siz bu sürece ne katkı verdiniz?'

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemi hakkında eleştiri yapanlara 'siz bu sürece ne katkı verdiniz?' diye sordu. Ankara'daki bir anaokulu ise Atatürk'e Vefa Valizi projesiyle çocuklara Atatürk sevgisini aşılamaya çalışıyor.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
    11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olduğunu belirtti. Erdoğan, zaferin İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham verdiğini vurguladı.

  • Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Yeşil Alanları Artıracak
    11:52 Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Yeşil Alanları Artıracak

    Cumhur İttifakı'nın AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, bölgenin yeşil alanlarını çoğaltacağını ve her mahalleye yeni bir park yapılacağını açıkladı.

  • Erzurum'da Kar Yağışı Devam Ediyor
    11:51 Erzurum'da Kar Yağışı Devam Ediyor

    Erzurum'da dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı şehri beyaz bir örtüye bürüdü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceğini bildirdi. Kar yağışının Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.


11:16 Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti Kate Middleton ortaya çıktı Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti! Kate Middleton ortaya çıktı
11:16 Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
09:19 Gökhan Zan: TİP’in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
09:58 Neden iptal etmedi Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler’e tapki yağıyor Neden iptal etmedi! Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e tapki yağıyor
09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
09:45 Survivor All Star’da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi Survivor All Star'da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi
09:16 Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır’ın Etiler’deki lüks villasının kirası ortaya çıktı Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı
09:13 Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu
08:46 Türk futbolunun utanç gecesi Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında
08:19 İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti
07:47 TİP’in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti’den 5 milyon dolar ve TRT’de spor yorumculuğu istemiş TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 12:00:21. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'ye yardım malzemeleri ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement