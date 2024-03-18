Gazze'ye yardım malzemeleri ulaştırıldı

GAZZE, 18 Mart (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinli ailelere yaklaşık 4 aydır ilk kez, çoğunlukla undan oluşan yardım ve gıda malzemeleri ulaştırıldı.
Pazar günü Xinhua'ya konuşan yerel kaynaklar ve görgü tanıklarına göre, yardım ve gıda malzemeleri yüklü 12 tır Gazze'ye giriş yaparak Cibaliye, Beyt Lahya ve Beyt Hanun kent ve kasabalarına ulaşırken, tırlardan indirilen malzemeler Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait depolara boşaltıldı.
Kaynaklara göre un, konserve yiyecekler ve çeşitli gıda maddelerini taşıyan tırlar, Filistinli gruplarla işbirliği içinde Hamas'a bağlı silahlı kişilerce koruma altına alındı.
Filistin Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan insanlara yardım ulaştırmaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ancak söz konusu yardımın "bu bölgedeki Filistinli sivillerin devasa insani ihtiyaçlarıyla karşılaştırıldığında yetersiz kaldığını" kaydetti.
Bakanlık, tüm sınır kapılarının açılması ve kara, deniz ve hava yoluyla sürekli yardım akışı sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekti.
Bakanlık, BM Güvenlik Konseyi'nin "derhal ateşkes sağlayacak bağlayıcı bir BM kararı çıkarmak ve arabulucuların rehine ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik acil bir anlaşmaya ulaşma çabalarını desteklemek üzere yeterli cesareti göstermesinin" önemini vurguladı.
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