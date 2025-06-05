Gazzeli Çocukların Tedavi İsteği

İsrail'in 20 aydır Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırımın kurbanı olan ve çoğu sakat kalan çocuklar, tek isteklerinin tedavi olup eski hayatlarına dönmek olduğunu söylüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucu Gazze'de on binlerce çocuk bir ya da birden fazla uzvunu kaybederek sakat kaldı. Bu, Gazze'de genç neslin büyük kısmının sakat kaldığı anlamına geliyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin 28 Mayıs'taki verilerine göre, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de şu ana kadar 4 bin 700 kişi ampute edildi. Bunların yüzde 18'ini çocuklar oluşturuyor. Ayrıca, Gazze'deki 42 bin çocuk annesini, babasını ya da her ikisini birden kaybetti, 70 bini ise yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.

Verilerin ortaya koyduğu bu trajik tablonun figürü olan ve İsrail saldırılarında yaralanarak uzuvlarını kaybeden Gazzeli çocuklar, AA kameraları aracılığıyla dünyaya tedavi olmak istediklerini haykırdı.

İki bacağı da ampute edilen 16 yaşındaki Şirin

İsrail ordusunun Gazze kentindeki evlerine düzenlediği saldırıda yaralanan 16 yaşındaki Şirin Ebu'l Kas, saldırıda her iki bacağını da kaybetti.

Halihazırda El-Ehli Baptist Hastanesi'nde tedavi gören Şirin, "Hem ellerini hem bacaklarını kaybeden çocuklardan bir nebze de olsa şanslıyım." dedi.

İsrail saldırılarının başlamasıyla birlikte Gazze'de çocukların hayatlarının altüst olduğunu, eğitim ve oyun gibi en temel haklardan bile mahrum bırakıldıklarını belirten Şirin, "Gazzeli çocuklar savaşla birlikte bir kabus görmeye başladı ve henüz uyanamadılar." diye konuştu.

Şirin, Gazze'deki tıbbi imkanların elverişli olmaması nedeniyle tedavisine Gazze dışında devam etmeyi istediğini ifade etti.

Ellerini ve bir bacağını kaybeden 15 yaşındaki Abdulkerim

İsrail'in Gazze kentinin doğusunda sığındıkları okula gece yarısı düzenlediği saldırıda yaralanan 15 yaşındaki Abdulkerim Ebu Amşe, iki elini ve bir ayağını kaybetti.

Saldırıda aile fertleri de yaralanan Abdulkerim, "Gazze'deki çocuklar açlık, susuzluk, bombalama ve yerinden edilme nedeniyle her gün bin defa ölüyor. Ben daha 15 yaşındayım. Hayatta hiç bir şey görmedim. Uzuvlarımı geri kazanmayı ve hayatımı yaşamayı istiyorum." dedi.

Saldırı sonucu felç olan, görme ve işitme yetisini kaybeden 10 yaşındaki Ubeyde

Gazze'de ailesiyle birlikte yaşadıkları evden zorla göç ettirilen 10 yaşındaki Ubeyde el-Karra, göç yolunda İsrail ordusunun topçu ateşiyle başından vuruldu. Saldırıda ağır yaralanan Ubeyde'nin tüm bedeni felç oldu ve görme ve işitme yetisini kaybetti.

Ubeyde'nin babası, yoğun bakımda olması gereken oğlunun Gazze'de sağlık sisteminin çökmüş olması nedeniyle normal odaya alındığını ve olması gereken tedaviden mahrum kaldığını belirtti.

Babası, Ubeyde'nin 3 gündür yemek yemediğini ve gerekli ilaçlardan da mahrum kaldığını kaydetti.

Şarapnel parçasıyla karnından yaralanan 9 yaşındaki Lema

Ailesiyle birlikte sığındıkları çadırda İsrail saldırısının hedefi olan 9 yaşındaki Lema Muhammed Ebu Cerade, şarapnel parçasının karnına saplanması sonucu ağır yaralandı. Şarapnel parçası karnından girip sırtından çıkan Lema, bağırsaklarından ameliyat oldu.

Saldırıda yaralanan aile fertlerini özleyen ve onları görmek isteyen Lema, "Benim suçum ne? Neden yaralandım? Ben de dünyadaki diğer çocuklar gibi oynamak istiyorum." dedi.

Gazzeli çocukların tek isteği sağlıklarına kavuşmak

Gazzeli bir diğer çocuk Talya Ebu Şemmale de, uyurken başına isabet eden bir şarapnel parçasıyla ağır yaralandı. Yaralanmadan önceki ve sonraki halini çizdiği resimle ifade eden Talya, başının çok acıdığını ve tedavi olmak istediğini söyledi.

Saldırılar sonucu karnından yaralanan, çok acı çektiğini anlatan ve konuşmakta bile zorlanan 11 yaşındaki Abdurrahman da hastanelerdeki tıbbi yetersizliklerden şikayet etti.

"Özgür olmak ve dışarı çıkıp tedavi olmak istiyorum" diyen Abdurrahman, Gazze'deki tüm yaralı çocukların sadece iyileşmeyi istediğini söyledi.

Meys Sema Abdulal ise İsrail ordusuna ait Quadcopter tipi drondan açılan ateş sonucu başından yaralandı. Ameliyat olduktan sonra 5 gün yoğun bakımda kalan, gelişen komplikasyonlar nedeniyle tekrar ameliyat edilen Meys'in durumu, teyzesinin ifadesiyle her geçen gün kötüye gidiyor.