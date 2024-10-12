Gebze'de 45 Hayvanın Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gebze'de 45 Hayvanın Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Gebze\'de 45 Hayvanın Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 hayvan ölü bulundu, başkan hesap sorulacağını açıkladı.

12.10.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde dün 45 hayvanın ölü bulunmasına ilişkin Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Sürecin başından sonuna kadar kurum içinde ya da dışarıda hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız" dedi.

Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesindeki çöp konteynerlerinde, dün 30 köpek, 14 kedi ve 1 karga ölü bulundu. Hayvanların öldüğünü öğrenen birçok hayvansever, merkeze gelerek eylem yaptı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hayvanların arasında bulunan iğne ve ilaç şişelerine delil olarak el konulurken, çöp konteynerleri üzerinde parmak izi taraması yapıldı.

'GÖRÜNTÜ BEN DE SEYRETTİM, BEN DE ÇOK ÜZÜLDÜM'

Hayvanların ölü bulunmasına tepki yağarken, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gece saatlerinde belediyenin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gebze'deki 40 mahallede yaklaşık 12 bin sokak hayvanı yaşadığını belirten Başkan Büyükgöz, "Burada bilinmesi gereken en önemli husus şudur. Sokak hayvanları sokaklarda sıhhi şartlarda yaşamıyorlar. Yaşadıkları birçok sağlık problemi, trafik kazaları gibi sebeplerle her gün sokaklardan onlarca cansız hayvan topluyoruz. Hayatta olan hiçbir hayvanımızı öldürmek, itlaf etmek gibi bir sürecimiz olmaz, olamaz. Görüntüleri ben de seyrettim, ben de çok üzüldüm. Sokaklardan cansız olarak toplanan, tedaviye cevap vermeyip ölen, barınağımızda gözetim altındayken hayatını kaybeden hayvanları bir yerde toplayıp, uygun usullerde gömüyoruz" dedi.

'KURUM İÇİNDE SORUŞTURMA BAŞLATILMASI TALİMATI VERDİM'

Zinnur Büyükgöz, "Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, rehabilitasyon merkezimize ansızın giren bir grup insanın gömülmek üzere bekletilen hayvanların cesetlerini ortaya saçması sonucu ortaya çıkmıştır. Sürecin başından sonuna kadar kurum içinde ya da dışarıda hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız. Konuyla ilgili kurum içinde soruşturma başlatılması talimatı verdim. Ayrıca Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımıza da müracaat ederek adli soruşturma başlattık. Soruşturmanın selameti açısından ilgililer açığa alındı. İnşallah en kısa zamanda soruşturmalar neticelenecek ve sorumlular gerekli cezayı alacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Zinnur Büyükgöz, Hayvan Hakları, 3-sayfa, Kocaeli, Güncel, Hukuk, Yaşam, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de 45 Hayvanın Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:14 IMF’den Türkiye için müjde gibi tahmin IMF'den Türkiye için müjde gibi tahmin
08:42 Bu kez fena geliyor Meteoroloji’den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı Bu kez fena geliyor! Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
13:53 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İnternetten bot sipariş etti, kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşadı 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İnternetten bot sipariş etti, kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşadı
13:36 Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak
13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:51 Tekirdağ’da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
12:03 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
11:54 Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı
11:50 Ehliyet sahipleri dikkat Yüklü ceza yolda Ehliyet sahipleri dikkat! Yüklü ceza yolda
11:47 Kulüp aldığı konuşulan Muslera bir de sokak aldı, ortalık karıştı Kulüp aldığı konuşulan Muslera bir de sokak aldı, ortalık karıştı
11:42 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 10:20:55. #1.11#
SON DAKİKA: Gebze'de 45 Hayvanın Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.