Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Barış Mahallesi 1845 Sokak'ta Turgay A. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Turgay A. bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?