Gebze'de Bıçaklı Kavga Davası

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde baba ve kızının öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hakan Y. ve annesi Tülay Y, tutuksuz sanıklar Fatma A, Mustafa A. ve taraf avukatları katıldı.

Celse arasında müştekileri Hakan Y. ile Tülay Y, şüphelileri de Kürşat Barış A. ile Mustafa A. olan dosyanın, bu davayla birleştirilmesine karar verildi.

Gelen belgelerin okunarak dosyaya eklenmesinin ardından tutuklu sanık Hakan Y'nin avukatı Casim Yılmaz, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunarak, bildirdikleri tanıkların dosya kapsamında dinlenilmesini istedi.

Hakan Y. için Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor alınmasını talep eden Yılmaz, sanık savunmasını içeren ses kaydına ilişkin yeniden rapor aldırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanıklar Hakan Y. ile Tülay Y'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit" suçlarından toplam 32 yıldan 68'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Tutuksuz sanık Kürşat Barış A'nın "kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla, tutuksuz sanık Mustafa A'nın "kasten yaralama", "tehdit" suçlarından 10 aydan 3 yıla, tutuksuz sanık Fatma A'nın da "kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istendi.

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre istedi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Ayrıca heyet, yeniden rapor alınması ve tanık dinlenilmesi taleplerini, mevcut raporların karar verme açısından yeterli olduğu gerekçesiyle reddine hükmetti.

Olay

Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi'nde 15 Ağustos 2021'de, Tülay Y. ve oğlu Hakan Y ile daha önce davalık oldukları komşuları Ahmet A, eşi Fatma A, kızı Ebru A. ve ağabeyi Mustafa A. arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada yaralanan Ahmet A, Fatma A, Ebru A. ve Mustafa A. ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılmış, Ahmet A. ve kızı Ebru A. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Hakan Y. ve annesi Tülay Y, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.