Gebze'de Kurban Pazarı Açıldı - Son Dakika
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Gebze'de Kurban Pazarı Açıldı

27.05.2025 13:24
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Gebze Belediyesi, Kurban Bayramı için Balçık Mahallesi'nde 60 dönümlük alanda kurban pazarı kurdu.

Gebze Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla Balçık Mahallesi'nde 60 dönümlük alana kurban pazarı kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, pazarda yaklaşık 260 çadır yer alacağı belirtildi.

Vatandaşların kurbanlık alışverişlerini güvenli şekilde yapabilmeleri için önlemlerin alındığı aktarılan açıklamada, 26 Mayıs'tan itibaren bayrama kadar her gün saat 10.00'da başlayarak iki saatte bir Çoban Mustafa Paşa Camisi önünden Balçık Kurban Pazarı'na otobüs seferleri düzenlenmeye başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, kurban pazarında hijyenik ve düzenli ortam sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.

Karamürsel'de KO-MEK sergisi açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), " Orta Asya'dan Anadolu'ya Ortak Mirasımız" temasıyla düzenlediği 20. yıl ilçe sergilerine Karamürsel'de devam etti.

Kursiyerlerin el emeği eserlerinin yer aldığı sergi, Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Sergi alanında Kırgızistan'dan Azerbaycan'a, Özbekistan'dan Türkmenistan'a özel tasarlanan bölümler, ziyaretçiler tarafından gezildi.

Açılışta konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 20 yıllık süreçte eğitim alan 1 milyon 67 bin kişinin olduğunu aktararak, KO-MEK'in yalnızca eğitim kurumu değil, rehabilitasyon merkezi gibi çalıştığını, insanların eğitimlerde kendilerini bulduklarını söyledi.

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ise KO-MEK'in sosyal hayatın yanı sıra meslek ve sanat eğitimleriyle de vatandaşlara büyük katkı sağladığını aktardı.

Kursiyer Saniye Aksoy da ev hanımlarına KO-MEK ile tanışmaları, içlerindeki cevheri ortaya çıkarmaları önerisinde bulundu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Kocaeli'de "17. Turna ve Tatlısu Levreği Festivali" düzenlendi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde "Turna ve Tatlısu Levreği Festivali" gerçekleştirildi.

Ütük Gölet'inde Amatör Balıkçılık Federasyonu (ABAF), Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) işbirliğiyle düzenlenen festival, Kandıra Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı.

Yaklaşık 8 bin ziyaretçinin katıldığı festival kapsamında Kandıra'nın tarihi ve kültürel mekanlarını kapsayan kültür gezisi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, etkinlik alanına kurduğu mini pentatlon sahası ile çocukları eğlenceli anlar yaşatırken arama ve iz takip köpekleri de alanda gösteri yaptı.

Çocuklar için ayrıca çeşitli yarışmalar da düzenlendi.

Lider Gençlik ve İzcilik Spor Kulübü izcilerinin gösterileriyle sabaha kadar yanan kamp ateşi de yoğun ilgi gördü.

Misafirlere ayrıca alanda yöresel yemeklerden "dartılı keşkek", "mancarlı pide" ve manda yoğurdu ikram edildi.

Festivalde 330 amatör balıkçı en büyük turna balığı ve tatlısu levreğini yakalamak için mücadele etti. Dereceye girenler kupa, madalya ve olta takımları ile ödüllendirilirken 800 çocuğa ise ücretsiz olta takımı dağıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gebze'de Kurban Pazarı Açıldı - Son Dakika

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