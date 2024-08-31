Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde E.F. yönetimindeki 41 MA 7202 plakalı otomobil ile G.Ö. idaresindeki 34 DSJ 05 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika
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