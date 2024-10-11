Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Hacı Halil Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan U.A. ve ismi öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda U.A. tartıştığı kişiyi ayağından silahla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Gebze Fatih Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan şüpheli U.A'yı gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?