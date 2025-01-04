Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Köşklü Çeşme Mahallesi 528. Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.M.K. ile O.S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.S. tüfekle M.M.K'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheli O.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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