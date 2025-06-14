Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı.
Kara yolunun Sultanorhan Mahallesi mevkisi İstanbul yönünde seyreden A.E. yönetimindeki 34 FMJ 467 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
Aynı istikamette seyreden M.K. idaresindeki 34 LIR 914 plakalı servis aracı ve P.P. yönetimindeki 54 YV 747 plakalı otomobil de kazaya karıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve P.P. idaresindeki otomobildeki yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Zincirleme Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?