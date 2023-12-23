 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gebze'deki fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Gebze'deki fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan kullanılmayan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Gebze\'deki fabrikada çıkan yangın söndürüldü
23.12.2023 - 15:37,
Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kullanılmayan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Balçık Mahallesi eski Ankara yolu Caddesi'nde kullanılmayan asfalt fabrikasının bahçesinde, söküm sırasında asfalt tankı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangını söndüren ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze ilçemizde asfalt firmasında meydana gelen yangın kontrol altına alınmıştır. Yaralanan yoktur. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İtfaiye, Kocaeli, Ankara, Gebze, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'deki fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28
Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07
Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü

Son Dakika
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07 Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:47 Hamas, İsrail askerlerini İsrail füzeleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 17:02:18. #1.13#
SON DAKİKA: Gebze'deki fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement