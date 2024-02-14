Gebze'deki Marketlerde Zabıta Denetimi - Son Dakika
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Gebze'deki Marketlerde Zabıta Denetimi

Gebze\'deki Marketlerde Zabıta Denetimi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerini tespit etti. Ambalajı kurtlanmış süt ürünü bulunan bir market hakkında tutanak tutuldu.

14.02.2024 14:55
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zabıta ekipleri marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri rutin denetimlerin dışında, vatandaşların 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla ilettiği ihbarları da değerlendiriyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı Gebze Grup Amirliği ekipleri, ilçede hizmet veren marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimde halk sağlığını tehdit eden, son kullanma tarihi geçmiş onlarca gıda ürünü tespit edildi.

Öte yandan ambalajının etrafı kurtlanmış süt ürünü tespit eden ekipler, ilgili market hakkında tutanak tuttu.

Kaynak: AA

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