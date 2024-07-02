Gebze'deki Öğrenci Servisi Kazası Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Gebze'deki Öğrenci Servisi Kazası Davası Devam Ediyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında hayatını kaybeden 4 öğrenci ve 1 kadının davası devam ediyor. Tutuklu 1 sanık ve tutuksuz 6 sanığın yargılandığı duruşmada, müştekilerin avukatları suç duyurusunda bulunulmasını ve en ağır cezaların verilmesini talep etti. Sanıkların avukatları ise adaletin sağlanması ve müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme, bazı tanıkların yeniden dinlenilmesine ve ilgili kurumlarla ilgili iddiaların araştırılmasına karar verdi.

02.07.2024 13:35
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasına ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, servis aracı şoförü tutuklu sanık Mehmet Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada, müştekiler, yakınları ve taraf avukatları salonda yerini aldı.

Müşteki avukatları, Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulunun hazırladığı raporda tespit edilen servis denetimi ve bakımından sorumlu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve ilgililerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık Mehmet Ö'nün avukatı Beste Aslan, bilirkişi raporunda başka asli kusurluların da tespit edildiğini ancak sadece müvekkilinin tutuklu olarak yargılandığına değinerek, kişilerin eşitliliğinin sağlanması gerektiğinden bahsetti.

Müvekkilinin kaza nedeniyle uzuv kaybı yaşadığını hatırlatan Aslan, 2 yıldır süren tutukluluğunun infaza dönüştüğünü, bu nedenle sanığın tahliyesini istediklerini belirtti.

Sanık Mehmet Ö. de avukatının beyanlarına katıldığını ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.

Okul müdürü sanık Z.A.Y'nin avukatı Gamze Serin Şimşek ise avukat Aslan'ın beyanlarına itiraz ederek, müvekkiline ilişkin rapor bulunmadığı için eşit veya aynı durumda oldukları iddiasını kabul etmediklerini söyledi, dosyada toplanan deliller ışığında müvekkilinin beraatini talep ettiklerini dile getirdi.

Söz alan bazı müştekiler ile vekilleri, kusurlu oldukları belirtilen sorumlu kişi, kurum ve yöneticilerin cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, servis aracını kazadan 20 gün önce denetleyen kurulun üyelerinden öğretmen Soner A'nın vefat durumunun son çalıştığı kuruma sorulmasını, tanık Kaan Z'nin yeniden dinlenilmesini ve beyanında ismi geçen kurum kuruluşlarla ilgili iddialara ilişkin jandarmaya yazı yazılmasını, İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün sonraki duruşmada dinlenilmesini kararlaştırdı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Gebze ilçesinde 9 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14) ile Rabia Üst (14) 10 Kasım'da, Ege Yılmaz ise (15) 13 Kasım'da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Servis aracı şoförü Mehmet Ö. ile araç sahiplerinden İ.A. ve C.A, okul servis firması sahiplerinden C.Ö. ve H.Ö. ile firmanın servis sorumlusu S.D. ve okul müdürü Z.A.Y. hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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